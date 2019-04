Czas na rozmowę o szkołach

W południe w centrum konferencyjnym na PGE Narodowym rozpoczął się okrągły stół edukacyjny, zorganizowany z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Obrady skoncentrują się wokół czterech tematów: uczeń, nauczyciel, jakość edukacji i nowoczesna szkoła.

Zgodnie z zapowiedziami w obradach plenarnych weźmie udział kilkadziesiąt osób. Okrągły stół rozpocznie wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremier Beaty Szydło i minister Anny Zalewskiej. Planowane są także wystąpienia nauczycieli, przedstawicieli organów prowadzących, uczniów i rodziców, ekspertów edukacyjnych i polityków.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował w środę, że prace w podstolikach odbędą się 30 kwietnia, a dalsze w kolejnych tygodniach. Mają je koordynować wiceministrowie: Marzena Machałek - kwestie związane z „jakością edukacji”, Maciej Kopeć - zagadnienie „nauczyciel w systemie edukacji”, Marcin Ociepa zajmie się tematem „nowoczesnej szkoły”, a Piotr Mller pracami związanymi z „uczniem w systemie edukacji”.

Dworczyk zaznaczył, że „katalog podstolików, tematów, którymi mamy się zajmować podczas obrad okrągłego stołu, nie jest zamknięty”. „Jesteśmy otwarci na propozycje formułowane przez środowiska związane z oświatą, żeby uruchomić i dyskutować w innych jeszcze obszarach, które tutaj nie zostały zaprezentowane” - powiedział.

Dokładny harmonogram prac okrągłego stołu ma zostać wypracowany w trakcie tych pierwszych spotkań.

Do udziału w okrągłym stole edukacyjnym premier Mateusz Morawiecki zaprosił m.in. rodziców, uczniów, nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych i reprezentantów środowiska oświatowego. Zaproszenie otrzymał też prezydent Andrzej Duda.

Przy okrągłym stole zasiądą też przedstawiciele organów prowadzących szkoły, organizacje zrzeszające samorządy: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Samorządów Polskich, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

Zaproszenie zostało wysłane do przewodniczących sejmowej komisji edukacji i nauki, przewodniczącego senackiej komisji edukacji i sportu oraz do klubów parlamentarnych Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, PSL, Kukiz‘15 i Nowoczesnej.

W obradach będą też uczestniczyły organizacje rodziców i dzieci. „Wybraliśmy organizacje najbardziej aktywne w przestrzeni oświatowej, które znajdują się na liście prowadzonej przy ministrze edukacji narodowej(..), do tego naukowcy, eksperci, organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń, zaproszenie zostało skierowane do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego i do rzecznika praw dziecka” - powiedział szef KPRM.

Udziału w okrągłym stole odmówił Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata” należący do FZZ, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (stowarzyszenie dyrektorów, wizytatorów i pracowników oświaty zajmujących się zarządzaniem oświatą).

„Zarówno miejsce, organizacja, jak i czas planowanego przez rząd wydarzenia czynią niemożliwymi skuteczne i mądre wypracowanie jakichkolwiek stanowisk. Dyskusja o przyszłym kształcie oświaty powinna się odbyć po dojściu stron protestu do porozumienia i, tym samym, umożliwieniu nauczycielom wzięcia udziału w ewentualnych pracach nad zmianami” - napisał zarząd OSKKO.

Prezydent Andrzej Duda w środę, stwierdził, że rozumie, iż „formuła okrągłego stołu na Stadionie Narodowym nie jest najszczęśliwsza”. „Chciałbym, żeby to był okrągły stół, który będzie prowadzony rozsądnie, czyli w takich grupach, w których można rzeczywiście rozmawiać, a nie, że będą to setki osób, bo w gronie setek osób nie da się nic wynegocjować” - oświadczył Duda.

Prezydent deklarował, że jest gotów wesprzeć rozmowy „w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego”. „Jeśli trzeba, wezmę w nich udział” - powiedział.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował w czwartek, że od soboty, 27 kwietnia, od godz. 6,00 Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy. Podkreślił przy tym, adresując swoje słowa do premiera Mateusza Morawieckiego, że nauczyciele czują się zjednoczeni w walce o lepszą edukację.

Broniarz wskazywał także, że ZNP chciałby prowadzić dialog pod auspicjami prezydenta Andrzeja Dudy. Szef ZNP zapowiedział, że wystosuje zaproszenie do głowy państwa na okrągły stół w sprawie oświaty, który ma zorganizować ZNP.

