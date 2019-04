Nauczyciele z dystansem do propozycji Broniarza

Krytycznie lub z dystansem odnieśli się nauczyciele, z którymi rozmawiała PAP, do propozycji Związku Nauczycielstwa Polskiego prowadzenia włoskiego protestu w szkołach.

Od 29 kwietnia br. Sekretariat ZG ZNP rekomenduje włoski protest: pracujemy tylko tyle, ile zobowiązują nas do tego przepisy prawa oświatowego i tylko w oparciu o to, co znajduje się w miejscu naszej pracy i co zapewnia nam pracodawca. Zawieszamy strajk, ale nie protest! Trwa spór zbiorowy! - czytamy w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej ZNP.

Decyzja (zarządu ZNP) została podjęta bez przemyślenia. Chyba ktoś w ZNP nie zrozumiał, co to jest strajk włoski - powiedziała PAP Monika Owczarek z Warszawskiego Komitetu Strajkowego. O coś innego nam chodziło - dodała.