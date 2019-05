Wicepremier Włoch: czas na nową Europę!

Wicepremier Włoch, szef MSW i lider Ligi Matteo Salvini powiedział w środę, że chce z premierem Węgier Viktorem Orbanem zbudować inną Europę niż obecnie. W czasie wiecu w Tivoli koło Rzymu Salvini mówił o swej planowanej na czwartek podróży do Budapesztu.

„Jutro zobaczę się z węgierskim premierem Viktorem Orbanem, z którym musimy zbudować inną Europę - taką, która będzie kontrolować granice i chronić naszą kulturę” - oświadczył Salvini.

W czasie wizyty w Budapeszcie spotka się również z węgierskim ministrem spraw wewnętrznych, wicepremierem Sandorem Pinterem.

Orban w opublikowanym w środę wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Stampa” powiedział: „Będziemy rozmawiać nie tylko na tematy dwustronne, ale także o sprawach partyjnych. A potem pojedziemy do Roszke na granicy z Serbią, by pokazać Saliviniemu, jak my jej bronimy„.

W przeddzień wizyty wicepremiera i szefa włoskiego MSW Salviniego w Budapeszcie premier Viktor Orban oświadczył dla „dziennika „La Stampa”: „Nie wiążmy się z lewicą, szukajmy innej drogi; czyli współpracy z europejską prawicą„.

Odnosząc się do bloku partii prawicowych tworzonego przez ministra spraw wewnętrznych Włoch, premier Węgier powiedział: „Nie wiemy, jaką formację zbuduje Salvini, ale mamy nadzieję, że zdoła ją stworzyć silną„.

„Nie jest tajemnicą, że ja popieram tę linię, taką formę partnerstwa zobaczymy później, ale chciałbym, aby wasz premier współpracował z Europejską Partią Ludową” - wyjaśnił turyńskiemu dziennikowi Orban, którego ugrupowanie Fidesz zostało niedawno zawieszone w EPL.

Szef węgierskiego rządu wyraził opinię, że kluczową rolę w tym partnerstwie powinna odgrywać partia Silvio Berlusconiego Forza Italia, należąca do EPL.

Orban zapewnił: „Moim największym przyjacielem jest zawsze Berlusconi, wielka postać, epokowa„.

„Ale rola Salviniego jest dzisiaj ważniejsza. Jutro przybywa na Węgry, do kraju, w którym uważany jest za przyjaciela. Salvini ma ważną rolę polityczną, a my zainteresowani jesteśmy zacieśnieniem dobrych relacji z nim” - oznajmił Orban.

Zaznaczył, że Węgrzy postrzegają Salviniego jako „towarzysza tego samego losu”.

„Obaj jesteśmy atakowani, ale on jest bohaterem, który pierwszy zatrzymał migrację przez morze; a my na lądzie” - oświadczył węgierski premier.

Orban przedstawił swą ocenę Europy, mówiąc: „Pieniądze, bezpieczeństwo, rynek. Dzisiaj są trzy Europy, ale my udajemy, że jest tylko jedna„.

„Polityczna integracja w Europie to delirium, ważne jest, by wszyscy należeli do wspólnego rynku” - zauważył premier Węgier.

PAP, sek