W tygodniku „Sieci”: Nie dam się zastraszyć!

W najnowszym numerze „Sieci” mocna rozmowa z prof. Janem Żarynem o tym, kto i dlaczego fałszuje historię, jak naprawdę zachowała się Polska w obliczu Holokaustu, czy to wszystko zmierza do wymuszenia od nas pieniędzy?

Historyk, senator, redaktor naczelny miesięcznika „wSieci Historii”, Jan Żaryn w rozmowie z Michałem Karnowskim („Nie ma zgody na akceptację kłamstwa”) mówi o próbie fałszowania historii i postawy Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej.

Żaryn pytany jest również o atak prof. Jana Śpiewaka, dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego, który w ostatnich dniach stwierdził: „Jan Żaryn reprezentuje skrajnie nacjonalistyczne środowiska w Polsce, nie sądzę, by jego głos był jakkolwiek reprezentatywny, choć jest mocny i jak zwykle nieprzekonywający. Bardzo agresywny ton, ale nic z niego nie wynika”. Żaryn odbiera słowa Śpiewaka jako obelgi. Ocenia:

W artykule „Mamo, kiedy będziemy Judasza bić?” Maja Narbutt podejmuje temat głośnego ostatnio rytuały - spalenia kukły Judasza w Pruchniku. Dziennikarka przytacza opinię mieszkańców miasta, zwracając uwagę na róże postawy – z jednej strony część mieszkańców cieszy się z powrotu tej tradycji i nie widzi w niej nic złego, a z drugiej urzędnicy samorządowi, którzy „gdyby można było cofnąć czas” nie dopuściliby, aby w miasteczku odbyło się w tym roku bicie kukły Judasza. „To, co się stało, przerosło wszystkich” – pisze Narbutt.

Dziennikarka przypomina historię rozwoju tej tradycji. Zawraca też uwagę, w jaki sposób i przez kogo zostały nagłośnione tegoroczne wydarzenia z Pruchnika. Maja Narbutt pisze także, że mieszkańcy Pruchnika są zdezorientowani całą sprawą, a w mieście „dominuje poczucie niezasłużonej krzywdy”.

Marek Pyza i Marcin Wikło w artykule „Codziennie nowa wojna” piszą o trwającej od 2015 roku fali krytyki polskiego rządu przez opozycję i jej zwolenników.

Od jesieni 2015 r. i zwycięskich dla PiS wyborów odbywa się w Polsce masowa produkcja pretekstów do tego, by zaatakować rząd. Każdy powód jest dobry. I każdy będzie dobry, bo mówimy o procesie, który trwa i ma trwać.

Jak przypominają Pyza i Wikło:

Sposobów na rozhuśtanie nastrojów i walkę z rządem na ulicy szukano przy każdej okazji. (…) Niemal każde z tych wydarzeń miało te same punkty wspólne – organizacyjną aktywność opozycji ulicznej z KOD lub ruchów bliźniaczych, pełne zaangażowanie polityków opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej, uruchomienie tych samych celebrytów, propagandę tych samych mediów, od lat walczących z konserwatywnym obozem. Każdy pretekst był dobry, by próbować wywołać wrażenie rozgoryczenia narodu obozem, który „przez przypadek” znalazł się u władzy. Choć przecież dostał ją w wyniku demokratycznych wyborów – czytamy w tygodniku „Sieci”.

Z kolei Dorota Łosiewicz w artykule „Krajobraz po bitwie” podejmuje temat niedawnego strajku nauczycieli.

Obraz polskiej szkoły po strajku nauczycieli to pobojowisko. Prezesowi ZNP udało się poróżnić nauczycieli z nauczycielami. Najpierw tych strajkujących z tymi, którzy do strajku się nie przyłączyli. Później tych rozczarowanych zakończeniem protestu z tymi, którzy odetchnęli z ulgą, że koszmar dobiegł końca - pisze Łosiewicz. Podkreśla: - Prezesowi ZNP udało się wykopać wiele głębokich rowów. Politycy odejdą, może i Sławomir Broniarz odejdzie, ale nauczyciele, rodzice i dzieci będą latami zasypywać to, co zdewastowano – pisze dziennikarka.

Oddaje ponadto głos rodzicom, którzy oceniają skutki strajku nauczycieli. Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, w rozmowie z Piotrem Filipczykiem („Przekop Mierzei to konieczność”) mówi o realizacji projektu przekopu Mierzei Wiślanej. Wskazuje powody, które stały za przeprowadzeniem tej inwestycji.

Przekop Mierzei Wiślanej to projekt, który znany jest od wielu lat i zawsze związany ze swobodną żeglugą między Zalewem Wiślanym a Morzem Bałtyckim. W tej chwili port morski, jakim jest Elbląg, ma poważnie utrudniony dostęp do morza, co blokuje nie tylko jego rozwój i inwestycje, lecz nawet wykorzystanie obecnego potencjału. Rozwój portu to rozwój miasta portowego, nowe miejsca pracy, wzrost inwestycji, rozwój przemysłu. Przekop to konieczność, która odblokuje wschodnią Polskę, jeśli chodzi o potencjał rozwojowy, ale także turystyczny. Otwarcie Zalewu Wiślanego na Bałtyk stworzy dla wielu miejscowości ogromną szansę rozwoju turystyki opartej na jachtingu oraz na wypoczynku nad wodą – zauważa minister Gróbarczyk.