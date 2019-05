Ani grosza dla Izraela

Figa z makiem - dopóki jest rząd PiS, nie ma mowy, aby roszczenia, aby jakakolwiek polska złotówka popłynęła w sposób nieuprawniony do kogokolwiek, nawet jeśli ma siedzibę na bardzo drogiej i prestiżowej ulicy nowojorskiej, w Tel Awiwie, czy Berlinie - oświadczył szef MSWiA Joachim Brudziński.

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas pikniku patriotycznego, który odbywał się przed Domem Polonii w Pułtusku mówił, „że Polska żadnych zobowiązań wojennych nie ma - i to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności i przyzwoitości”. Dodał, że „to nam należy zapłacić.

To nam są niektórzy na zachód od polskich granic winni dziesiątki, setki miliardów euro czy dolarów, może nawet więcej niż bilion, my nie jesteśmy nikomu nic winni - zaznaczył.

Przemawiający po Kaczyńskim premier Mateusz Morawiecki również podkreślił, że „my byliśmy tutaj najbardziej mordowanymi ofiarami”.

I nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu, jakiekolwiek odszkodowania - oświadczył.

Znajdziemy odpowiednie formuły prawne i tak długo, jak będziemy odpowiadali za życie polityczne, to te regulacje, legislacja, którą my wdrożymy, nie będzie na pewno odpowiedzią na jakiekolwiek roszczenia z jakiejkolwiek strony. Nie pozwolimy na to - zaznaczył szef rządu.