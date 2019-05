Tusk chce decydować o nominacjach w UE

Na unijnym szczycie w Sybinie szef Rady Europejskiej Donald Tusk przedstawi swoje intencje co do trybu nominacji na najwyższe stanowiska unijne - poinformowało we wtorek dziennikarzy w Brukseli wysokie źródło unijne.

Na szczycie w Sybinie Donald Tusk poinformuje przywódców o swoich intencjach co do tego, jak przeprowadzić nominacje na najwyższe stanowiska w instytucji unijnych: szefa Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej, szefa unijnej dyplomacji i prezesa Europejskiego Banku Centralnego - powiedziało dziennikarzom w UE źródło unijne.

Źródło dodało, że nie należy jednak na szczycie spodziewać się ujawniania jakichkolwiek nazwisk potencjalnych kandydatów.

Jest wiele plotek na ten temat, w tym ta, że zostanie zorganizowany dodatkowy szczyt unijny w tej sprawie. Nie ma potwierdzenia tej informacji - zaznaczył rozmówca.

Jak wcześniej dowiedziała się nieoficjalnie PAP, tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zakończą się 26 maja, do Brukseli na nadzwyczajny szczyt mają zjechać unijni przywódcy. Tusk ma wystosować zaproszenie do unijnych liderów na kolację na wtorek 28 maja. Jej tematem ma być sytuacja po wyborach do PE, w tym podział najważniejszych unijnych stanowisk.

Zaplanowany na czwartek szczyt w Sybinie, w Rumunii, ma być poświęcony przyszłości Unii i strategii Wspólnoty w perspektywie najbliższych lat.

Jest trudno rozmawiać o strategii UE na najbliższe lata bez podniesienia kwestii nominacji na najwyższe stanowiska - wskazało źródło.

Jak dotąd swoje kandydatury na stanowiska przyszłego szefa Komisji Europejskiej przedstawili reprezentanci europejskich grup politycznych. Określany są oni mianem tzw. wiodących kandydatów. Rada Europejska nie jest jednak zobligowana do wyboru jednego z nich.

PAP, MS