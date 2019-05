Nowe wentylatory powietrza dla Ostrołęki

W elektrowni ostrołęckiej, należącej do Grupy Energa, przeprowadzane są kolejne prace modernizacyjne mające na celu poprawienie walorów użytkowych, dbałość o czyste powietrze a także uzyskanie „Białych certyfikatów”.

W latach 2019 - 2021, w czasie remontów średnich bloków energetycznych, na wszystkich trzech blokach wyremontowane zostaną wentylatory powietrza. Zakończył się pierwszy etap realizacji inwestycji dla kotła nr 2. Spółka Energa Elektrownie Ostrołęka SA szacuje, że w wyniku przeprowadzonych modernizacji redukcja emisji CO2 wyniesie ok. 2100 ton rocznie.

Pracujące obecnie wentylatory podmuchu działają od początku istnienia ostrołęckiej elektrowni. Są to wentylatory typu osiowego. Ich głównym zadaniem jest tłoczenie powietrza do kotła, co umożliwia proces spalania węgla w komorze paleniskowej kotła. Aby procesy zachodziły prawidłowo, po półwieczu eksploatacji, potrzebna jest modernizacja większości urządzeń napowietrzających. W czasie remontu bloku wymieniono wentylatory w kotle nr 2. Wykonawcą prac jest spółka Energa Serwis.

Prace modernizacyjne mają na celu poprawienie walorów użytkowych przez wyższą sprawność, wydajność oraz niezawodność, a także ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną, czyli zmniejszenie potrzeb własnych bloku. Otwiera to drogę do przyznania „Białych certyfikatów”, co przełoży się na dodatkowe przychody dla spółki – mówi Leszek Kowalski, prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA.

Modernizacja została podzielona na trzy etapy. Realizacja pierwszego etapu dla kotła nr 2 była zaplanowana w czasie remontu średniego bloku 2, tj. od 1 marca do 30 kwietnia 2019 roku i została zakończona w terminie.

Realizacja drugiego etapu, dla kotła nr 3, zaplanowana jest w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2020 r. Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu – prace będą realizowane w czasie remontu średniego bloku 3. Ostatni etap - dla kotła nr 1 - będzie realizowany w terminie od 1 marca do 30 kwietnia 2021 r. – w czasie remontu średniego bloku 1. Najważniejszą czynnością w ramach modernizacji jest wymiana kompletnego wentylatora podmuchu na każdym bloku wraz z układem sterowania i regulacji.

Jednocześnie, w ramach modernizacji, Energa Elektrownie Ostrołęka rozpoczęła procedurę uzyskania „Białych certyfikatów” - świadectw potwierdzających zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Oszczędność energii, po modernizacji wentylatorów na trzech kotłach, planowana jest na poziomie ok. 230 toe (ton oleju ekwiwalentnego) rocznie. Wielkość redukcji CO2 szacowana jest na ok. 2100 ton rocznie.

Cieszymy się, że w największej spółce naszej linii biznesowej zakończyliśmy z powodzeniem pierwszy etap realizacji tak ważnej inwestycji – mówi Adam Galanek, wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Naszym priorytetem jest nieustanne zwiększanie wolumenu wytwarzanej energii. Stąd modernizujemy zarówno konwencjonalne jednostki wytwórcze, jak również odnawialne źródła energii. Ponadto, rozwijamy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania.

Energa/ as/