Coworking, networking i komplet usług dla biznesu pod jednym dachem

Przedsiębiorcy z Trójmiasta i okolic zyskali właśnie nowe miejsce do pracy i rozwijania swoich firm. Otwarty w Gdańsku Idea Spot to przestrzeń coworkingowa, w której oprócz bezpłatnego korzystania z nowoczesnego miejsca do prowadzenia biznesu można zasięgnąć porad ekspertów z zakresu bankowości, księgowości, leasingu i faktoringu. Pomysłodawcą projektu jest Idea Bank specjalizujący się w ofercie dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Otwarty z początkiem kwietnia br. w Gdańsku Idea Spot jest kolejnym elementem realizowanej przez bank strategii wprowadzania do oferty usług wspierających prowadzenie biznesu dla niewielkich przedsiębiorstw.

Pomysł na jego organizację powstał po analizie potrzeb klientów, którzy chcieliby otrzymywać wsparcie zarówno doradcze, jak i organizacyjne, szczególnie w początkach prowadzenia działalności. Idea Spot to miejsce, w którym obok siedziby banku funkcjonują inne firmy z grupy Idea świadczące usługi dla klientów: Idea Money, Tax Care i Idea Getin Leasing. W każdej chwili przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług ich doradców w zakresie księgowości, leasingu maszyn i urządzeń czy faktoringu pozwalającego na zachowanie płynności.

Ponadto na przedsiębiorców czeka tu ponad 600 m2 nowoczesnej przestrzeni coworkingowej z zapleczem oferującym wszystko, czego potrzebują początkujące firmy nieposiadające własnego biura – drukarki, kserokopiarki, Wi-Fi, miejsce i biurka do pracy, zaplecze socjalne z aromatyczną kawą oraz ekspresami do jej przygotowania. Do tego sale konferencyjne na spotkania biznesowe, szkolenia, prezentacje. Jest też otwarta wspólna przestrzeń do wykorzystania na panele, seminaria lub większe warsztaty. A to wszystko bezpłatnie, o ile tylko jest się klientem banku.

Idea Spot to jedyny taki projekt w Polsce – mówi Tomasz Górski, członek zarządu Idea Banku. – Wchodzimy na nowy poziom współpracy z klientem. Współczesny przedsiębiorca potrzebuje takich rozwiązań, które pozwolą mu oszczędzić czas i jednocześnie otworzą dostęp do specjalistów efektywnie wspierających firmy w ograniczaniu kosztów prowadzenia biznesu.

Mieszczący się przy al. Grunwaldzkiej 415 w budynku Argon, naprzeciwko kampusu Uniwersytetu Gdańskiego Idea Spot jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Administratorzy obiektu planują organizować tu debaty, seminaria i szkolenia. Wszystko po to, by dostarczać osobom prowadzącym firmy przydatny know-how w miejscu, które dodatkowo sprzyja wymianie kontaktów biznesowych. Ten ostatni aspekt, czyli networking, jest bowiem w biznesie równie ważny jak fachowe wsparcie ekspertów.