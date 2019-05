Chiny nie składają broni w wojnie handlowej

Chiny są w pełni przygotowane, by bronić swoich interesów w sporze handlowym z USA, ale mają nadzieję, że Waszyngton będzie skłonny rozwiązać problemy na drodze dialogu - oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego ministerstwa handlu Gao Feng.

Przed zaplanowaną na czwartek i piątek kolejną rundą rozmów handlowych pomiędzy Chinami a USA ministerstwo handlu w Pekinie oświadczyło w komunikacie, że użyje środków odwetowych w przypadku zapowiadanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa podwyżki ceł na chińskie towary.

W Waszyngtonie oczekiwany jest wicepremier ChRL Liu He, który przewodzi stronie chińskiej w negocjacjach handlowych. W czwartek i piątek Liu ma tam rozmawiać z ministrem finansów USA Stevenem Mnuchinem i przedstawicielem USA ds. handlu Robertem Lighthizerem.

Na cotygodniowym briefingu prasowym rzecznik chińskiego ministerstwa handlu ocenił, że porozumienie wymaga wysiłków obu stron, a wizyta Liu w Waszyngtonie świadczy o szczerości intencji Pekinu. Chiny sprzeciwiają się jednostronnemu wprowadzaniu ceł, a w wojnach handlowych nie ma zwycięzców - dodał.

Trump zapowiedział niedawno, że w piątek podniesie cła na sprowadzane z Chin do USA towary warte 200 mld dolarów rocznie z 10 do 25 proc. i zagroził objęciem taryfami kolejnych chińskich produktów. Amerykański prezydent oskarżył Chiny o „złamanie umowy”, jaką zawarły wcześniej w toku dwustronnych negocjacji.

Agencja Reutera podała, powołując się na anonimowe źródła, że Pekin przysłała w piątek do Waszyngtonu depeszę, zawierającą poprawki do liczącego blisko 150 stron projektu umowy. Według tych źródeł Chiny wycofały się ze składanych wcześniej obietnic, opisanych we wszystkich siedmiu rozdziałach projektu.

Obietnice te miały dotyczyć zmian w chińskim prawie, których wprowadzenia żądają USA. Waszyngton zarzuca Pekinowi m.in. wymuszanie transferu technologii i kradzież tajemnic handlowych, a także manipulację kursem waluty i brak wzajemności w barierach rynkowych.

SzSz PAP