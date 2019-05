Przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS?

Zryczałtowana składka na ZUS to niesprawiedliwy i niszczący pracę system - mówił we wtorek na konferencji dot. szarej strefy poseł Adam Abramowicz (PiS). Zaproponował, by przedsiębiorcy zarabiający do 30 tys. rocznie płacili zamiast PIT, VAT, ZUS i NFZ tylko 15-proc. podatek od obrotu