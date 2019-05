Rynek ubezpieczeniowy musi promować dobre praktyki

Po wykładzie i panelu dyskusyjnym mówiącym o wyzwaniach płynących z wkraczania coraz większej liczby przedstawicieli „pokolenia Z” na rynek ubezpieczeń, rozmawialiśmy z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawłem Borysem.

Z jednej strony zmienia się człowiek, jego preferencje, zachowania zakupowe. Młode pokolenie i korzysta z innych mediów i z innego sposobu docierania do informacji i produktów finansowych – mówi Paweł Borys.

Prezes PFR, laureat nagrody Polskiego Kompasu 2018, przyznanej przez Kolegium Redakcyjne „Gazety Bankowej” i Grupę Medialną Fratria, nie ukrywa, że dostrzega ogrom wyzwań stojących aktualnie przed branżą ubezpieczeniową.

To oczywiście jest związane z Internetem, ze sposobami zdalnego dotarcia to powoduje potężną rewolucję w branży finansowej. To może przynieść dużo korzyści, zarówno dla klientów jak i dla instytucji. Oferta będzie bardziej dostępna, lepiej dopasowana i przystępniejsza, ale pojawiają się tu także zagrożenia – wskazuje szef PFR.

Musimy wiedzieć, jak wykorzystywane są nasze dane, czy jesteśmy rzetelnie informowani, czy faktycznie mamy wybór. To ogromna odpowiedzialność branży, aby promować dobre praktyki sprzedażowe w porozumieniu z twórcami prawa. Tak, aby oferować ciekawe produkty, które pomagają lepiej zarządzać ryzykiem, czy to na emeryturze, czy w kwestiach zdrowotnych. Rynek ubezpieczeniowy musi się rozwijać promując dobre praktyki – komentuje Paweł Borys.