Szef rządu: „Zachodnie Pomorze to polska racja stanu”

Od początku kadencji podjęliśmy ogromny wysiłek, by na Pomorze Zachodnie skierować duży strumień pieniędzy - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w Szczecinie. Wymieniał m.in. drogi szybkiego ruchu, połączenia kolejowe, lotnisko, połączenia wodne jako obszary inwestycji łączących ten region z resztą Polski.

Podczas konferencji prasowej na lotnisku w podszczecińskim Goleniowie wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc zaprezentował zakres inwestycji drogowych, kolejowych i lotniczych w województwie. Mówił, że w znowelizowanym w 2017 r. programie dotyczącym dróg krajowych woj. zachodniopomorskie będzie beneficjentem kwoty ok. 9 mld zł. „To jest ponad 300 km dróg” - mówił Hinc. Dodał, że w programie jest też zapisane 160 mln zł na przygotowanie projektów w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Hinc podkreślił, że obecnie województwo jest wielkim placem budowy, gdzie realizowane są 23 projekty. Wśród planowanych inwestycji wojewoda wymienił m.in. Zachodnią Obwodnicę Szczecina, gdzie obecnie odbywają się badania geologiczne.

Podkreślał, że w poprzedniej perspektywie finansowej, obejmującej lata 2008-2015, w województwie zrealizowano tylko 120 km drogowych inwestycji za ok. 3 mld zł. Odniósł się również do programu wsparcia lokalnych inwestycji drogowych. „Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez cztery lata aktualnej kadencji parlamentarnej wyda na drogi samorządowe w woj. zachodniopomorskim więcej niż poprzednia koalicja przez osiem lat. To też pokazuje skalę nadrabiania tych zaległości” - mówił.

Wojewoda przypomniał także, że w latach 2007-2015 z programu inwestycji dotyczących kolei wykreślono projekt modernizacji linii Warszawa-Poznań, która jest kluczowa dla Szczecina. Dodał, że po zrealizowaniu trwających obecnie prac na tej linii droga między Szczecinem a Warszawą zmniejszy się z 5-6 godzin obecnie do 3 godzin i 50 minut.

Hinc mówił również o tym, że w Ministerstwie Infrastruktury jest w uzgodnieniu proces rozbudowy lotniska Szczecin-Goleniów.

Podczas konferencji głos zabrał premier, który powiedział, że „pan prezydent Lech Kaczyński podkreślał, że Szczecin i Zachodnie Pomorze to polska racja stanu i dlatego my przedsięwzięliśmy już na samym początku naszej kadencji ogromny wysiłek, żeby skierować duży strumień środków, środków budżetowych, nie tylko środków unijnych, właśnie na Pomorze Zachodnie”.

Szef rządu wyróżnił pięć głównych kierunków inwestycji infrastrukturalnych, które mają połączyć gminy i powiaty województwa zachodniopomorskiego z resztą Polski. „Po pierwsze drogi szybkiego ruchu, ekspresowe; po drugie kolej; po trzecie Fundusz Dróg Samorządowych; po czwarte lotnisko, połączenia lotnicze i po piąte połączenia wodne, a więc i tunel w Świnoujściu, i pogłębienie toru wodnego od Szczecina na północ” - powiedział Morawiecki.

Odnosząc się do dróg ekspresowych, premier powiedział, że za czasów rządów PO-PSL budowana była „z mozołem” tylko droga S3. „Ważna droga, która była daleko niedokończona” - mówił. Podkreślał przy tym, że niebawem ma być gotowy cały odcinek między Szczecinem a Bolkowem. „Budujemy drogę S3 aż do tunelu w Świnoujściu” - dodał. Wskazał także, że obecnie projektowana jest droga S10, która ma docelowo połączyć Szczecin z Warszawą, za kilka miesięcy będzie gotowy pierwszy odcinek drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk i S11 między Kołobrzegiem i Koszalinem na Górny Śląsk.

Przyznał, że dzięki tym inwestycjom drogowym uda się przyciągnąć inwestorów na Pomorze Zachodnie.

Morawiecki podkreślił, że inwestycje kolejowe za czasów poprzednich rządów były zaniedbane. „15 mld zł Platforma Obywatelska nie potrafiła wykorzystać na cele inwestycji kolejowych” - mówił. Dodał, że obecny rząd inwestuje ok. 67-68 mld zł, w tym na remont między Szczecinem a Poznaniem.

Premier mówił również o drogach lokalnych. „Średnio rocznie Platforma Obywatelska wydawała przez osiem lat ok. 600 mln zł na drogi lokalne. W tym roku przeznaczamy ok. 6 mld zł” - dodał.

Mówiąc z kolei o rozwoju portu Szczecin-Goleniów, szef rządu podkreślił, że lotnisko będzie zintegrowane z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Podkreślił też, że obecny rząd robi wszystko, aby Pomorze Zachodnie było jak najlepiej skomunikowane.

Szef MSWiA Joachim Brudziński odniósł się do zarzutów przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, który powiedział w niedzielę, że rząd PiS marginalizuje Szczecin. Brudziński podkreślił, że twarde liczby, które zostały przedstawione wcześniej, temu przeczą.

„Ci, którzy dzisiaj ubierają się w szaty obrońców interesów Pomorza Zachodniego i interesów, w tym rozumieniu również inwestycji komunikacyjnych, gdzie byli, kiedy (b. premier) Donald Tusk zabierał 200 mln zł (z budowy) tunelu w Świnoujściu i przesuwał na budowę tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku” - pytał Brudziński.

