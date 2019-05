Tor wodny Świnoujście-Szczecin będzie głębszy

Jesienią mają rozpocząć się prace budowlane przy modernizacji i pogłębieniu do 12,5 metra toru wodnego Świnoujście-Szczecin - powiedział dziś w Szczecinie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Ta od lat wyczekiwana inwestycja jest obecnie w fazie projektowej - powiedział dziennikarzom Gróbarczyk. Jak dodał, „Mam nadzieję, że tak jak zakładamy, jesienią rozpoczną się roboty budowlane, bo to jest clou tej inwestycji”.

„W tej chwili są zakończone badania geotechniczne i geofizyczne, kończą się już badania ferromagnetyczne, jak i badania batymetryczne” - powiedział dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz. „Ostatnim etapem jest jeszcze badanie geologiczne; tu już czekamy na ostatnie pozwolenia z ministerstwa środowiska” - dodał.

„Otrzymaliśmy już od wykonawcy pierwszą koncepcję projektową, którą przeanalizowaliśmy i zgłosiliśmy pewne uwagi, więc można powiedzieć jesteśmy w trakcie uzgadniania koncepcji projektowej” - powiedział Zdanowicz.

Na razie terminy przewidziane w projekcie nie są zagrożone - poinformował Zdanowicz. „Od zeszłego tygodnia, co do fizycznych prac, zaczęło się wydobywanie obiektów ferromagnetycznych w północnej części toru. Na razie nie mamy żadnych zgłoszeń, co do wydobycia jakichś obiektów niebezpiecznych” - dodał Zdanowicz.

Jak wyjaśniał, wywiad ferromagnetyczny pokazuje elementy metalowe i wykonawca musi sprawdzić, czy one nie zagrożą pracom.

Dziennikarze pytali Zdanowicz, kiedy ruszą pierwsze prace czerpalne. „Pod koniec tego roku. Na Zalewie Szczecińskim będzie wtedy można spotkać sprzęt pogłębiarski” - powiedział dyrektor urzędu.

Wykonawcą inwestycji, realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj, jest konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors bv. Umowę w tej sprawie podpisano we wrześniu 2018 r. i od tego czasu firmy mają 42 miesiące na wykonanie inwestycji.

Pogłębienie toru wodnego to długo wyczekiwana przez całą szczecińską branżę gospodarki morskiej inwestycja. Obejmuje ona pogłębienie toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 12,5 metra na odcinku ok. 62 kilometrów, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 metrów oraz m.in. przebudową skarp brzegowych i pogłębieniem i poszerzeniem obrotnic dla statków.

Przedsięwzięcie obejmuje także budowę dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Dzięki inwestycji maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do około 11 metrów (obecnie jest to 9,15 metra). Dzięki pogłębieniu do szczecińskiego portu będą mogły wchodzić statki o większym zanurzeniu bez konieczności ich odlichtunku w Świnoujściu przed dalszą drogą do Szczecina. Statek, który obecnie wchodzi z ładunkiem ok. 20 tys. ton, po pogłębieniu toru będzie mógł wejść z ładunkiem prawie dwukrotnie większym.

Projekt jest realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, a jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld zł.

