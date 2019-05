Dzięki gwarancjom o wartości ok. 58 mld zł, udzielonym dotąd przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), do gospodarki trafiło ponad 100 mld zł; bank uruchamia kolejne instrumenty gwarancyjne i pożyczkowe - poinformowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Podczas jednej z dyskusji w ramach rozpoczętego w poniedziałek w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes zauważyła, że w kolejnej unijnej perspektywie finansowej wzrośnie rola instrumentów zwrotnych w wydatkowaniu środków europejskich, obecnie opartych głównie na dotacjach i grantach.

Ważne jest, by nauczyć się efektywnego wykorzystania środków właśnie poprzez instrumenty zwrotne. My, jako Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy to doświadczenie, zbudowane na gwarancjach de minimis; gwarancje są naszym sztandarowym produktem, który pozwala bardzo mocno lewarować kapitał do gospodarki - podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka.

Jak poinformowała prezes, do końca marca poziom zaangażowania gwarancyjnego BGK osiągnął ok. 58 mld zł, dzięki którym do gospodarki trafiło ponad 100 mld zł. „To jest ogromny zastrzyk i ogromne wsparcie dla przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich” - powiedziała prezes.

Przypomniała, że przed kilkoma laty BGK był jednym z pierwszych banków, które podpisały umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, dzięki czemu możliwe było przeznaczenie na gwarancje kolejnej puli środków - w pierwszym roku obowiązywania umowy było to 800 mln zł, a niebawem będzie to aż sześciokrotnie więcej.

Następna transza, którą podpisaliśmy w kwietniu - jeszcze te pieniądze do nas nie +dopłynęły+ - to jest sześciokrotne zwiększenie możliwości. Czyli będziemy mieć 4,8 mld zł do tego, żeby gwarantować (kredyty) małym i średnim przedsiębiorcom. Dzięki tym pieniądzom kolejne 6 mld w formie kredytów trafi do małych i średnich przedsiębiorstw - mówiła prezes BGK.

Beata Daszyńska-Muzyczka przypomniała, że BGK jest też tzw. funduszem funduszy dla dystrybucji środków z regionalnych programów operacyjnych województw.

Dzisiaj jest uruchomionych już ponad 1 mld zł, z 6 mld zł powierzonych nam do zarządzania przez 16 województw. Uważamy, że to jest bardzo duże osiągnięcie, bo w dosyć krótkim czasie () są już konkretne efekty, którymi możemy się pochwalić - oceniła prezes.

Jej zdaniem w kolejnej unijnej perspektywie finansowej najważniejsza będzie umiejętność lewarowania i mobilizowania kapitału poprzez mechanizmy bankowe.

Chodzi o takie instrumenty i produkty, które pozwalają nie tylko wydać kapitał, ale dzięki lewarowaniu jak najlepiej, jak najefektywniej wykorzystać go do budowania gospodarki” - podsumowała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

SzSz(PAP)