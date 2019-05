PZU: Znamy zysk grupy

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2019 roku wzrósł do 747 mln zł z 627 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 9 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 684,4 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich co do wyniku netto za pierwszy kwartał wahały się od 642 mln zł do 732 mln zł.

Składka przypisana brutto grupy w pierwszym kwartale 2019 roku wzrosła do 5.901 mln zł z 5.831 mln zł rok wcześniej. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.949,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.889,2 - 6.039 mln zł).

Odszkodowania netto w pierwszym kwartale wyniosły 3.958 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 3.626 mln zł. Odszkodowania były 2 proc. wyższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 3.874,7 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.765-4.004,7 mln zł.

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 2.496 mln zł, czyli były 7 proc. wyższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.335,4 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.190 - 2.493 mln zł).

Koszty w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosły 2.413 mln zł, czyli były 4 proc. niższe niż oczekiwano (2.514,8 mln zł).

PAP Biznes/ as/