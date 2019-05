Rosja i Austria nie wycofa się z Nord Stream 2

Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen powiedział w środę po spotkaniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, że austriacki koncern OMV nie zamierza wycofywać się z projektu Nord Stream 2. Putin mówił, że Rosja gotowa jest „iść do końca” w jego realizacji.

Van der Bellen na konferencji prasowej z Putinem wskazał, że w projekt Nord Stream 2 zainwestowano bardzo wiele środków. Ocenił, że nie ma obecnie żadnych przyczyn gospodarczych, by zmienić stanowisko wobec tego projektu. Zapewnił, że OMV nie ma „najmniejszego zamiaru” się z niego wycofywać.

Putin zarzucił Stanom Zjednoczonym próby „niszczenia” projektów, wśród których wymienił Nord Stream 2. „Pod pretekstem rozmaitych przyczyn politycznych podejmowane są w istocie próby nieuczciwej konkurencji” - przekonywał. Przyznał przy tym, że firmy „są zmuszone liczyć się z naciskami”, szczególnie firmy działające na rynku amerykańskim.

O ile wiemy, OMV jest gotowa z nami dalej pracować . Wydaje mi się, że również inne firmy są świadome swojej odpowiedzialności przed gospodarkami swoich krajów - mówił rosyjski prezydent. My z naszej strony jesteśmy gotowi, by realizować ten projekt, by iść do końca; wydaje mi się, że doprowadzimy go do logicznego końca - zadeklarował.