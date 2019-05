ARP: 881,9 mln zł zysku netto górnictwa węgla kamiennego

881,9 mln zł wyniósł ubiegłoroczny zysk netto górnictwa węgla kamiennego - poinformował w środę dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Mirosław Skibski. Rok wcześniej sektor węglowy wypracował prawie 2,9 mld zł zysku netto.

Dane ARP, która monitoruje rynek węgla i sytuację w polskim górnictwie, różnią się od przedstawionych przed miesiącem przez wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego pierwszych szacunków, według których górnictwo węgla kamiennego miało zamknąć miniony rok zyskiem rzędu 1,25 mld zł.

W 2017 r. górnictwo węgla kamiennego miało 2 mld 884,6 mln zł zysku netto, w 2016 r. - 3,6 mln zł straty netto, a w kryzysowym roku 2015 strata przekraczała 4,5 mld zł.

Ubiegłoroczny zysk był mniejszy, jednak w 2018 r. o ponad 1,2 mld zł (77,7 proc. wzrostu rok do roku) wzrosły wydatki na inwestycje w kopalniach. Wydajność pracy w kopalniach w ub. roku spadła, z 825 ton na pracownika w roku 2017 do 804 ton w roku 2018.

Podczas środowego posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa dyrektor katowickiego oddziału ARP poinformował, że w ub. roku na każdej tonie sprzedanego węgla kopalnie zarabiały średnio 21,9 zł. W 2017 r. było to 40,29 zł średnio na tonie. Wcześniej, w latach 2013-2016, kopalnie notowały straty na każdej tonie węgla.

Średnia cena węgla wyniosła w ub. roku 344,65 zł za tonę; dla węgla koksowego było to 644,89 zł za tonę, a dla węgla energetycznego 272,51 za tonę. W stosunku do 2017 r. średnia cena węgla wzrosła o 10,9 proc. - dla węgla energetycznego był to wzrost średniej ceny o 13,9 proc., a dla koksowego 2,7 proc. Górnicze spółki należące do Skarbu Państwa osiągnęły w minionym roku ceny średnio o ponad 12 proc. wyższe od zakładanych. Jednostkowy koszt produkcji tony węgla wyniósł w ub. roku w górnictwie 322,26 zł na tonie.

Przychody ze sprzedaży węgla przekroczyły w 2018 r. 21,5 mld zł. Wynik górnictwa na podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż węgla, wyniósł w ub. roku 1 mld 322,8 mln zł, wobec 2 mld 664,2 mln zł rok wcześniej. Wartość wskaźnika EBITDA wyniosła w ub. roku w górnictwie 3 mld 584 mln zł, wobec 5 mld 778 mln zł w roku 2017.

Jak wynika z danych ARP, w ub. roku kopalnie przeznaczyły na inwestycje 2 mld 822,1 mln zł, czyli ponad 1,2 mld z więcej niż rok wcześniej, kiedy nakłady wyniosły 1 mld 587,8 mln zł. Do budżetu państwa i związanych z nim instytucji górnictwo odprowadziło w 2018 r. ponad 6 mld 240,9 mln zł podatków i innych opłat; płatności publiczno-prawne branża realizuje w 100 procentach.

Jak już wcześniej informowała ARP, w 2018 r. polskie kopalnie wydobyły niespełna 63,4 mln ton węgla kamiennego - blisko 2,1 mln ton mniej niż rok wcześniej (spadek o 3,2 proc.). Sprzedaż węgla spadła o prawie 3,8 mln ton, do ponad 62,5 mln ton wobec prawie 66,3 mln ton rok wcześniej (spadek o 5,7 proc.). W końcu grudnia ub. roku stan zapasów węgla wynosił niespełna 2,4 mln ton wobec niespełna 1,7 mln ton rok wcześniej - oznacza to wzrost zapasów rok do roku o ok. 40 proc.

W ub. roku do Polski sprowadzono ponad 19,7 mln ton węgla z zagranicy (w tym 16,2 mln ton węgla energetycznego), o ponad 6,3 mln ton więcej niż rok wcześniej. To rekordowy poziom - dotąd największą wielkość importu odnotowano w roku 2015, kiedy do Polski napłynęło ponad 15 mln ton surowca z zagranicy. Najwięcej węgla (w ub. roku 13,5 mln ton) napłynęło z Rosji. Z danych wynika, że ceny krajowego węgla były w ub. roku niższe od cen węgla z importu. Wielkość polskiego eksportu wyniosła w ub. roku 3,9 mln ton.

Stan zobowiązań górnictwa wzrósł w ub. roku do ponad 12,8 mld zł, wobec przeszło 11,8 mld zł w końcu roku 2017. W strukturze zobowiązań dług krótkoterminowy to ponad 8,9 mld zł, a długoterminowy 3,9 mld zł.

SzSz(PAP)