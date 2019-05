Kolej magnetyczna w Polsce: Wkrótce testy

Firma Hyper Poland, która chce wprowadzić do komercyjnego użytku kolej magnetyczną, mogącą jeździć z prędkością 300 km/h, ma zapewnione finansowanie budowy 500-metrowego toru testowego w Żmigrodzie - poinformowała Natalia Sikorska z Hyper Poland.

„Testowy tor o długości 500 metrów powstanie w Żmigrodzie koło Wrocławia na terenie należącym do Instytutu Kolejnictwa. (…) Możemy śmiało powiedzieć, że nasze plany, czyli budowa toru w skali 1 do 5 i budowa toru w skali 1 do 1 o długości 500 metrów, mają zapewnione finansowanie” - powiedziała Sikorska.

Na tym torze pojazd typu magrail będzie mógł się rozpędzić do 300 km/h.

Sikorska dodała, że spółka Hyper Poland pozyskała niedawno dofinansowanie w wysokości 16,5 mln zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursie; pieniądze zostaną przeznaczone na jej rozwój. Dodatkowo firma zebrała ponad 1 mln zł w kampanii crowdfundingu udziałowego na brytyjskiej platformie Seedrs.

Pieniądze z NCBR-u zostaną przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe nad napędem i zawieszeniem do wszystkich trzech etapów rozwoju technologii hyperloop. Środki zostaną wykorzystane do zbudowania stanowisk testowych, do badania napędu liniowego i lewitacji magnetycznej.

Hyper Poland jako jedyna firma na świecie opracowała sposób na to, jak przystosować istniejące, zwykłe tory kolejowe do potrzeb lewitujących, magnetycznych pojazdów kolejowych. Opracowana w Polsce technologia ma pozwolić na to, aby w istniejących już korytarzach kolejowych zamiennie poruszały się zwykłe pociągi oraz superszybkie pociągi magnetyczne.

Takie wdrożenie technologii hyperloop ma być kilkukrotnie tańsze niż w pierwotnym pomyśle, zakładającym budowę od zera infrastruktury próżniowej.

PAP/ as/