Prezes KGHM specjalnie dla nas: Przed nami wielka szansa, którą chcemy wykorzystać

Panie Prezesie, jesteśmy świeżo po konferencji, na której ogłosiliście wyniki finansowe za I kwartał tego roku. Otoczenie rynkowe i spadek cen miedzi na światowych giełdach raczej nie sprzyjał spółce, a mimo to udało się poprawić wyniki rok do roku. Jak Pan ocenia zatem te wyniki ?

Rzeczywiście na naszą niekorzyść działały światowe ceny miedzi i srebra, ale sprzyjał kurs dolara, który wyrównał tą różnicę. Jeszcze w ubiegłym roku płacono za tonę tego surowca ok. 7 tys. dolarów, a dzisiaj cena oscyluje w granicach 6 tys. dolarów za tonę. Zatem przy tak radykalnym spadku cen i przy dużych zawirowaniach rynkowych uważam, że wszyscy w KGHM mamy powody do satysfakcji i zadowolenia ze zwiększenia EBiTDA o 24 proc., a wyniku netto o 26 proc. Nie bez znaczenia dla dobrych wyników finansowych jest też bardzo dobry wynik produkcyjny tj. 173 tys. ton miedzi płatnej w Grupie KGHM,to najlepsze wyniki od 3 lat.

Co udało się już zrobić?

Mieliśmy kilka dużych wyzwań, które musieliśmy pokonać. Głównym wyzwaniem było poprawienie efektywności hutniczej oraz zwiększenie przerobu w Sierra Gorda. Myślę, że hutnicy stanęli na wysokości zadania. Dzięki inwestycji w instalację do przerobu, którą uruchamialiśmy przez 3 lata udało nam się zwiększyć i przyspieszyć produkcję w Głogowie. Postawiliśmy na poprawę zarządzania, wzmocnienie nadzoru w Sierra Gorda. Wdrożyliśmy działania optymalizacyjne, tak by uzyskać więcej miedzi z urobku. To właśnie przynosi efekty. Nasza strategia się sprawdza, co pokazują właśnie ogłoszone wyniki finansowe za I kwartał tego roku.

Jak działać na co dzień na tak zmiennym rynku?

Działamy w trudnym biznesie bo nie mamy wpływu na nasz biznes w skali makro. O ile mamy wpływ na naszą wielkość produkcji, zarządzanie, produkcję, wydobycie, koszty działalności, to nie mamy wpływu na to, po ile ostatecznie sprzedamy nasz produkt. To uzależnione jest od cen na światowych giełdach, a te jak wiadomo kształtują różne wydarzenia rynkowe. Najlepszym przykładem jest wojna handlowa USA-Chiny, która niekorzystnie wpływa na ceny tego surowca. Niemniej jesteśmy na tyle elastyczni, że jesteśmy w stanie dopasować się do zmieniających się cen na światowych rynkach. Liczymy na bardziej stabilną sytuację w makro otoczeniu.

Jakie inwestycje planujecie w przyszłości ?

Rzeczywiście inwestycje są niezwykle ważne nie tylko dla naszej firmy, ale i Polski. Stoi przed nami bardzo duża szansa, którą właśnie dzięki inwestycjom będziemy chcieli wykorzystać. Miedź stała się surowcem strategicznym, takim jak gaz i ropa, także przez ograniczony dostęp do niej. Tym bardziej, że miedź nie ma ekwiwalentu, który ma ropa i gaz. Wiele gałęzi przemysłu, takich jak motoryzacja, telekomunikacja czy energetyka bez miedzi nie może się obejść. A ponieważ te gałęzie przemysłu rozwijają się dynamicznie - szacunki mówią, że w ciągu dekady popyt wzrośnie o 30 proc. - więc chcemy być przygotowani poprzez inwestycje, aby zaspokoić ten popyt światowego przemysłu.

Myślę tu głównie o inwestycjach w: piece, infrastrukturę, wydobycie, odzyskiwanie złomu udostępnianie złóż, nowe projekty hutnicze. Jeśli to wszystko uda się zrealizować będziemy mogli wykorzystać szansę, która jest przed nami, a Polska ma też dużą szansę ponieważ posiada duże zasoby tego strategicznego surowca.

Dziękuje za rozmowę.