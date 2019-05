Premier przedstawił „Plan dla piłki”

„Plan dla piłki” - projekt systemowych rozwiązań ukierunkowanych na rozwój polskiego futbolu – został zaprezentowany i omówiony na spotkaniu zorganizowanym przez Ekstraklasę, w którym wziął udział premier rządu RP Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele klubów Ekstraklasy, PZPN i 1 ligi.

„Plan dla piłki” zakłada inwestycje w budowę hal pneumatycznych (w pełni zadaszonych boisk piłkarskich) w całym kraju, a także m.in. utworzenie specjalnego programu dedykowanego innowacyjnym projektom sportowym.

W maju ubiegłego roku na Stadionie Narodowym odbyły się obrady okrągłego stołu z udziałem premiera Morawieckiego, poświęcone problemom i przyszłości polskiego futbolu. Szef rządu mówił wtedy o potrzebie stworzenia „schematu rozwoju polskiej piłki nożnej” oraz większego zaangażowania ze strony podmiotów państwowych. W kolejnych miesiącach toczyły się konsultacje pomiędzy przedstawicielami Ekstraklasy S.A, PZPN, klubów, sponsorów oraz instytucji państwowych, z których wyłoniła się idea stworzenia „Planu dla piłki”. Ostatecznie został on oparty na pięciu filarach: inwestycjach w infrastrukturę sportową i innowacyjne rozwiązania, szkoleniu dzieci i młodzieży, zmianach regulacyjnych w polskim prawie, wzmacnianiu bezpieczeństwa na stadionach oraz zaangażowaniu sponsoringowym ze strony spółek Skarbu Państwa.

Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że nie skończyło się tylko na tym jednym spotkaniu i ciekawej dyskusji, ale że rozmowy na temat pomysłów dotyczących rozwoju polskiej piłki były przez ten rok kontynuowane – podkreśla przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A i prezes Lecha Poznań, Karol Klimczak. – Lech zgłosił kilka konkretnych pomysłów, np. dotyczące utworzenia specjalnego programu wspierającego kluby - zarówno te duże jak i małe - najlepiej szkolące młodych zawodników. Wiem, że swoje propozycje zgłaszały też inne kluby, m.in. Legia Warszawa. Ciekawe koncepcje przedstawiła też Ekstraklasa S.A. – dodaje.

Podczas spotkania z premierem Morawieckim władze Ekstraklasy i zaproszeni goście omówili kluczowe obszary „Planu dla piłki”. Zostały przedstawione konkretne pomysły oraz zasady ich wprowadzania. Dotyczy to m.in. pilotażowego programu budowy hal pneumatycznych w całej Polsce, w który zaangażowane jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do końca 2019 roku planowane jest postawienie kilkunastu hal. Program dotyczący innowacyjnych projektów sportowych będzie realizowany przy wsparciu MSiT oraz Polskiego Funduszu Rozwoju. Omówiono także kwestię wsparcia ze strony państwa dla klubów, które będą reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Byłaby to forma „premii za sukces”.

Ostatni rok był dla Ekstraklasy i klubów bardzo intensywny w wielu obszarach, także jeśli chodzi o współpracę z administracją rządową. W efekcie rozpoczęły się już prace związane z budowami nowoczesnych akademii piłkarskich Legii Warszawa, Cracovii oraz stadionu i centrum szkoleniowego Pogoni Szczecin. W czerwcu zostanie też oficjalnie otwarta akademia Jagiellonii Białystok. Wszystkie te projekty korzystają ze wsparcia Ministerstwa Sportu i Turystyki – mówi prezes zarządu Ekstraklasy S.A, Marcin Animucki. – Jako Ekstraklasa od początku wspieraliśmy też pomysł budowy na większą skalę hal pneumatycznych w całym kraju. To rozwiązanie doskonale sprawdziło się w innych państwach. Znamy ich doświadczenia, dlatego Ekstraklasa może być partnerem merytorycznym tego projektu – dodaje prezes Animucki.

Ekstraklasa S.A. zgłaszała także swoje propozycje w pozostałych obszarach, które obejmuje „Plan dla piłki”, m.in. w zakresie bezpieczeństwa na stadionach oraz rozwiązań prawnych, które mają ułatwić klubom funkcjonowanie.