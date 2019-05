Lublin i Trójmiasto najlepsze dla inwestorów

Lublin i Trójmiasto to najlepiej oceniane przez inwestorów polskie miasta; w czołówce znalazły się także Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków i Szczecin - wynika z badania potencjału inwestycyjnego polskich miast.

Raporty o poszczególnych miastach powstały na podstawie ocen wydanych przez 500 decydentów w firmach, zajmujących stanowiska prezesów, członków zarządów oraz dyrektorów departamentów, które w ciągu ostatnich dwóch lat dokonały w Polsce inwestycji. W badaniu analizie poddano osiem czynników, które wpływają na atrakcyjność miast i zachęcają do inwestycji. Są to m.in.: infrastruktura, wskaźniki rynku pracy, potencjał edukacyjny, ocena lokalizacji jako miejsca do życia czy wsparcie administracji publicznej. Respondentów poproszono o ocenę otoczenia biznesowego w miastach, w których funkcjonują, w skali 1-10. Dodatkowo raport został wzbogacony o twarde dane z rynku (koszty życia, stawki nieruchomości biurowych, wynagrodzenia oferowane przez pracodawców).

Najwyższą ocenę ogólną w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej otrzymały Lublin oraz Trójmiasto: 7,4 pkt. w 10-stopniowej skali. Na kolejnych miejscach znalazły się: Warszawa (7,1 pkt.), Wrocław i Kraków (7,0 pkt.), Poznań (6,9 pkt.), Łódź (6,8 pkt.) oraz Szczecin (6,2 pkt.). Jak podkreślał podczas prezentacji wyników prezes firmy Antal Artur Skiba, te osiem ośrodków było najczęściej wskazywane przez inwestorów jako miejsce potencjalnych inwestycji spośród wszystkich miast w Polsce.

Przez ostatnie lata obserwujemy bardzo pozytywne zjawisko decentralizacji polskiej gospodarki. 15-20 lat temu większość inwestycji w Polsce powstawała głównie w Warszawie. Później stopniowo koncentrowały się też w rejonie Krakowa i Wrocławia. Przez wiele lat liczyły się te trzy miasta, ewentualnie jeszcze Poznań. W ostatnich trzech, pięciu latach obserwujemy też rozwój Trójmiasta i Łodzi - mówił Artur Skiba.

Jak dodał, w tych ośrodkach pensje coraz bardziej się wyrównują, dlatego alternatywą dla inwestorów stają się mniejsze miasta takie jak Szczecin, Lublin, Rzeszów czy Białystok.

Przedsiębiorców obecnych w Polsce pytano także w badaniu o poszczególne czynniki, które wpływają na atrakcyjność inwestycyjną danych lokalizacji. Jednym z nich był tzw. wskaźnik atrakcyjności nieruchomości, w ramach którego poddano ocenie dojazd do biura komunikacją publiczną, jakość dostępnej powierzchni biurowej, dostępność przestrzeni biurowej, jakość usług dodatkowych znajdujących się w budynku lub w bezpośrednim sąsiedztwie, a także atrakcyjność cen powierzchni biurowej. W tej kategorii najlepiej oceniono Lublin (7,8 pkt. w 10-stopniowej skali), Trójmiasto (7,4 pkt.) oraz Kraków (7,2 pkt.).

Kolejnym analizowanym czynnikiem był potencjał edukacyjny miast rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników. Liderem w tej kategorii jest Kraków (8,6 pkt.), dalej Trójmiasto oraz Lublin (7,9 pkt.) oraz Warszawa i Wrocław (7,8 pkt.).

W ramach analiz atrakcyjności miast oceniano także potencjał zatrudnienia, który pokazuje dostępność już wyszkolonej kadry w poszczególnych aglomeracjach. Najlepiej pod tym względem wypadł w badaniu Lublin (7,4 pkt.). Według autorów raportu, lokalny rynek w tym mieście cechuje się niską rotacją pracowników - rodowici lublinianie niechętnie migrują w poszukiwaniu pracy. Jednocześnie co 5. mieszkaniec miasta tylko raz w życiu zmienił pracodawcę, a co 3. pracuje w tym samym miejscu całe życie. Ponadto - o ile w Warszawie (drugie miejsce - 7,2 pkt.) popyt na pracowników przewyższa podaż - to w Lublinie wyspecjalizowane kadry są łatwiej dostępne.

Inwestorów pytano też o wsparcie ze strony administracji publicznej. W ocenie przedsiębiorców najbardziej pomocna okazała się ona w Lublinie (7,4 pkt.), Warszawie (7,2 pkt.) oraz Krakowie (7,0 pkt.). „Gdy do Lublina przyjeżdża inwestor, jest tam traktowany z niebywałą atencją. Pracownicy administracji dają szczery i rzetelny przekaz co do sytuacji na rynku” - mówił Krzysztof Misiak z firmy Cushman & Wakefield, która współpracowała przy tworzeniu raportu.

Polskie miasta oceniano także pod kontem tego, jak nadają się do codziennego życia. W tej kategorii najlepiej wypadło Trójmiasto (8,1 pkt.), Lublin (7,8 pkt.) oraz Kraków i Wrocław (7,7 pkt.).

Badanie potencjału inwestycyjnego polskich miast przygotowała firma Antal.

PAP, MS