O petrochemii w Katowicach

Obecność PKN ORLEN podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach koncentrowała się wokół strategicznych dziedzin działalności spółki. Poza wyraźnym głosem przedstawicieli lidera rynku paliwowo-chemicznego w debatach na temat transportu, energetyki, morskich farm wiatrowych i przemysłu petrochemicznego, sporym zainteresowaniem uczestników EKG cieszyły się, co naturalne, komentarze dotyczące fuzji koncernu z Grupą LOTOS. Nie inaczej było podczas debaty pod niezwykle szeroki tytułem: „Sektor naftowo-chemiczny”.

Formuła połączenia ORLENu z Lotosem pozostaje niezmienna, zgodnie z podpisanym w lutym 2018 roku listem intencyjnym. Rozmawiamy z Komisją Europejską, która bada wszystkie dostarczane przez nas dokumenty dotyczące tego procesu. Podtrzymujemy termin finalizacji transakcji do końca tego roku – wyjaśniał Zbigniew Leszczyński – Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju. - To niezwykle istotny proces dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale też dla polskiej gospodarki. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy – do tej konsolidacji powinno dojść już dawno.