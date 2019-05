PiS z Konfederacją się nie dogada

Nie ma o czym mówić - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do pytania, czy jego partia może wejść w koalicję parlamentarną z Konfederacją. To jest formacja, łagodnie mówiąc, prorosyjska, a my jesteśmy formacją prozachodnią - podkreślił.

Kaczyński został zapytany w piątek na antenie Polskiego Radia, czy PiS po wyborach parlamentarnych może wejść w koalicję z Konfederację Korwin Braun Liroy Narodowcy.

„Nie ma o czym mówić” - oświadczył prezes PiS. Dopytywany, czy definitywnie wyklucza taką możliwość, odparł: „Tak, oczywiście”.

„To jest formacja - łagodnie mówiąc - prorosyjska, a my jesteśmy formacją prozachodnią. Pomijając już inne cechy tej formacji, to ta prorosyjskość jest ewidentna, można powiedzieć - transparentna” - podkreślił Kaczyński.

PAP/ as/