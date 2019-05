LINK4 oswaja strachy rodziców już od roku

Oferta produktowa pod marką LINK4 Mama ma już rok. Z tej okazji oraz obchodzonego 26 maja Dnia Matki firma przygotowała spot, w którym dzieci opowiadają o swoich mamach.

Dokładnie rok temu na rynku zadebiutowała nowa marka ubezpieczeniowa LINK4 Mama. To unikalna oferta od LINK4 dostępna w dwóch pakietach: dla rodziców i dla dzieci. Produkty od samego początku cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. Przez pierwszy rok swojego istnienia sprzedaż przekroczyła 150 proc. założonego planu.

Jednym z powodów, dla których powstały produkty LINK4 Mama, była chęć dotarcia do nowych klientów. Chcieliśmy zainteresować naszą ofertą zarówno kobiety, jak i mężczyzn, którzy dotychczas nie zdecydowali się na zakup ubezpieczenia oferowanego przez LINK4. I ten cel zrealizowaliśmy z sukcesem, bo ponad połowa klientów kupujących produkty LINK4 Mama nigdy wcześniej nie była ubezpieczona w naszej firmie – tłumaczy Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu w LINK4.

W linii produktowej LINK4 Mama klienci mają do wyboru dwa pakiety, które mogą modułowo układać wedle własnych potrzeb. Pierwszy jest skierowany do rodziców i obejmuje ubezpieczenie NNW Mama z sumą ubezpieczenia do 50 tys. zł oraz OC w życiu prywatnym (z sumą gwarancyjną do 150 tys. zł), z możliwością rozszerzenia o pakiet medyczny, ubezpieczenie pomocy prawnej i pakiet Assistance. Drugi dedykowany jest dzieciom i zawiera ubezpieczenie NNW (z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł), obejmującą ochroną nie tylko następstwa nieszczęśliwych wypadków, ale też przypadki wstrząśnienia mózgu, pneumokoków i sepsy. Ubezpieczenie dziecka można powiększyć o pakiet medyczny i Assistance.

Zaletą pakietu dla dzieci, którą często wskazują klienci, jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które ze swoim szerokim zakresem może z powodzeniem zastąpić tzw. szkolne NNW. Ubezpieczenie działa nie tylko w szkole, ale także na zajęciach pozalekcyjnych, nawet tak kontuzjogennych jak zajęcia karate. To właśnie dlatego najwyższy poziom sprzedaży pakietów dla dzieci przypada na wrzesień, gdy do szkół wracają uczniowie.

Sprzedaż oferty wspierają innowacyjne kalkulatory na stronie link4mama.pl, za które w kwietniu br. firma została nagrodzona tytułem Lider 2018 w konkursie Techno Biznes „Gazety Bankowej”, a wcześniej brązową statuetką w prestiżowym konkursie MIXX Awards za przystępność i praktyczność rozwiązania w kategorii User Experience.

Z okazji pierwszej rocznicy obecności marki na rynku oraz obchodzonego 26 maja Dnia Matki LINK4 przygotował wzruszający spot, w którym widzowie mogą zobaczyć dzieci opowiadające o swoich mamach, o miłości, czułości czy bezpieczeństwie. Mówią o tym, co sprawia, że ich mamy czasem się boją, niepokoją i martwią. Przypominają, że wiedzą więcej niż dorosłym się czasem wydaje.

Przez cały rok przekonywaliśmy przyszłych i obecnych rodziców, że strach o dziecko jest naturalny i nie warto się go bać. Teraz pokazujemy im perspektywę najmłodszych. Dzieci naprawdę dużo widzą i mówią o tym zupełnie szczerze, a często niezwykle wzruszająco – tłumaczy Joanna Talaśka, dyrektor Komunikacji Marketingowej LINK4.

Spot w całości realizuje WP Brand Studio, wewnętrzna agencja content marketingowa Wirtualnej Polski. Za reżyserię i merytorykę odpowiada Małgorzata Rudzińska z Branded Content Video, Brand Studio. Wszystkie działania marketingowe opierają się głównie na kanałach online. Zarówno najnowszy spot, jak i pozostałe materiały promocyjne można zobaczyć na stronach internetowych ubezpieczyciela, portalach społecznościowych i blogach tematycznych.