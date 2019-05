Wałęsa złożył hołd Niemcom

Lech Wałęsa wezwał Niemcy na piątkowym wiecu Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Monachium do przewodzenia Europie i przygotowywania Starego Kontynentu na nowe czasy. Były prezydent poparł kandydaturę chadeka Manfreda Webera na szefa Komisji Europejskiej.

Wałęsa był jednym z zagranicznych gości wydarzenia zorganizowanego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w stolicy Bawarii, z której pochodzi Weber. Obecność pokojowego noblisty, który został przywitany przez ponad 2 tys. głównie niemieckich polityków długą owacją na stojąco, była utrzymywana do samego końca w tajemnicy.

Były prezydent wręczył Weberowi plakat z napisem „Solidarność” i swoim wizerunkiem z czasów opozycji w PRL. W przemówieniu podkreślał, że rozwiązania, które obowiązywały w Europie i na świecie do końca XX wieku, nie pasują do obecnej epoki.

Lech Wałęsa przemawia na piątkowym wiecu Europejskiej Partii Ludowej / autor: PAP/ EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

„Największe szanse doprowadzenia w Europie do porozumienia, do jedności, do rozwoju - tak się złożyło - mają Niemcy, wolałbym, żeby to była Polska, ale los dał to Niemcom. Proszę was, weźcie odpowiedzialność za Europę. Zacznijcie proponować rozwiązania” - mówił.