Pekin do Berlina: Naprawcie swoje błędy

Chiny w rozmowie z przedstawicielem służb dyplomatycznych Niemiec zażądały, by RFN „naprawiła swoje błędy” po tym, gdy kraj ten przyznał status uchodźców dwóm obywatelom Hongkongu - napisała agencja Xinhua. Chodzi o prodemokratycznych aktywistów.

Jak poinformowała państwowa agencja prasowa, w piątek biuro chińskiego MSZ w Hongkongu wezwało p.o. niemieckiego konsula w regionie Davida Schmidta na pilne spotkanie, podczas którego strona chińska wyraziła „duże niezadowolenie i stanowczy sprzeciw” wobec działań Berlina.

Chiny apelują do strony niemieckiej, by uznała swoje błędy i zmieniła swoje postępowanie, a także by nie przyjmowała i nie tolerowała przestępców ani nie ingerowała w sprawy Hongkongu czy wewnętrzne sprawy Chin - podała Xinhua.