Wybory: Kondycja gospodarki miała wpływ na wyniki

Wpływ na wynik uzyskany przez PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego miały głównie sytuacja gospodarcza Polski oraz element światopoglądowy w kampanii wyborczej - ocenił w poniedziałek w Polskim Radiu 24 poseł Marcin Horała (PiS).

W wyborach do PE PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., Wiosna - 6,04 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz‘15 - 3,7 proc., Lewica Razem - 1,24 proc. - wynika z danych PKW przeliczonych z 99,31 proc. obwodowych komisji wyborczych w Polsce.

„Trzeba pogratulować przede wszystkim tym, którzy głosowali, którzy poszli do urn wyborczych” - powiedział Horała. „To zwycięstwo należy do Polaków” - dodał poseł.

Według niego, na wynik wyborczy PiS wypływ miały głównie dwa czynniki. „Pierwszy to po prostu gospodarka. Tak jak Bill Clinton w swoim sztabie miał napis: +gospodarka głupcze+. To, że gospodarka polska rozwija się, według prognoz OECD będzie czwartą gospodarką świata całego, a pierwszą w Europie pod względem rozwoju gospodarczego. To przekłada się na ten taki dobrobyt, który ludzie mają w kieszeniach. Choć oczywiście to też niesie zagrożenia, bo jeśli ludziom się poprawia to aspiracje rosną jeszcze szybciej. I to już nie jeden rząd na tym, mówiąc brzydko, kolokwialnie, +przejechał+” - powiedział poseł PiS. „Polacy dostrzegają, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad tym, by wzrost gospodarczy był w ogóle i był rekordowy i żeby jego owoce przekładały się na to, co zwykły człowiek ma w kieszeni” - dodał Horała.

Drugim czynnikiem, który według Horały miał wpływ na wynik uzyskany przez jego ugrupowanie, to element światopoglądowy. „Koalicja Europejska przesunęła się na pozycje skrajnie lewicowe, lewackie wręcz, atakując wiarę chrześcijańską, promując LGBT i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to dużą część wyborców tej Koalicji odstraszyło. Jeżeli popatrzymy np. na wyniki na wsi, w mniejszych ośrodkach, wygląda na to, że PSL popełniło samobójstwo wchodząc w skład Koalicji Europejskiej i te głosy przepłynęły do PiS” - ocenił polityk.

„Myślę, że w sprawach światopoglądowych wygrywa ten, kto gwarantuje ludziom spokój. Polacy w tych sprawach nie są wbrew pozorom żadną ze stron, w swojej masie nie są żadnymi szalonymi ideologami, którzy chcieliby dążyć do skrajności, dociskać te tematy. Zwykły Polak chce, by był spokój, by było pewne status quo, które tak się składa w Polsce w wyniku tysięcy lat naszej historii, tysiąca lat od Chrztu Polski, to poszanowanie dla takich wartości tradycyjnych chrześcijańskich” - powiedział Horała. „Ten, kto chce to status quo naruszyć, ten przegrywa” - dodał.

„Prawo i Sprawiedliwość było taką partią spokoju, stabilizacji, poszanowania naszej tożsamości, a Koalicja Europejska ku mojemu ogromnemu zdumieniu postanowiła się obsadzić w roli takich rewolucjonistów, którzy chcą tutaj wszczynać ideologiczną, religijna wojnę. I to Polacy ocenili jednoznacznie negatywnie” - zaznaczył Horała.

Pytany czy wynik uzyskany przez PiS w wyborach europejskich jest dobrym prognostykiem przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi powiedział: „Oczywiście jest dobry prognostyk, ale nie może absolutnie usypiać”.

Zaznaczył, że wybory parlamentarne odbędą się dopiero za kilka miesięcy. „To jest czas na wytężoną pracę, na to, by kilka dobrych rozwiązań odczuwalnych przez Polaków wprowadzić w życie. To chociażby początek wypłat 500 plus na pierwsze dziecko, ale również obniżka podatków - obniżka PIT-u - to zapowiedzieliśmy, to jeszcze musimy zrobić. Musimy też bardzo pamiętać i pilnować swoich szeregów by nie było jakoś wpadek, żeby osoby, które okażą się nieuczciwe - zdarzają się takie - były natychmiast eliminowane, tak jak było do tej pory” - mówił poseł. Dodał, że czas przed wyborami to także czas „takiej pracy czysto politycznej, kampanijnej, docierania do ludzi”.

