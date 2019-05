Obligacje na szczęście

W czerwcu br. ponownie dostępna będzie 10-miesięczna premiowa obligacja oszczędnościowa - informuje w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów. Oprócz odsetek, posiadacz obligacji może liczyć na dodatkowe 10 tys. zł - jeżeli dopisze mu szczęście

Jak wyjaśniono w komunikacie MF, Premiowa Obligacja Skarbowa (POS) to forma oszczędzania, która łączy gwarantowany zysk w postaci odsetek (1,50 proc. w skali roku) z szansą na wygranie premii pieniężnej.

Obligacja premiowa łączy więc zalety obligacji oszczędnościowych z elementem gry losowej. To możliwość pomnożenia zainwestowanego kapitału i wygrania dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł a nawet 10.000 zł - czytamy.

Jak podkreśla resort finansów, obligacja 10-miesięczna będzie dostępna w sprzedaży tylko w czerwcu. Podobnie, jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych oszczędzanie będzie można rozpocząć już od kwoty 100 zł - taka jest cena jednej obligacji. Będzie ona stała przez cały okres sprzedaży. Na zakup obligacji premiowych można przeznaczyć dowolną kwotę, bez limitów.

Jednorazowo, w czerwcu, oferta obligacji oszczędnościowych zostaje wzbogacona o emisję obligacji premiowych. Konstrukcja tego rodzaju obligacji charakteryzuje się krótkim okresem do wykupu - 10 miesięcy, gwarantowanym zyskiem w postaci odsetek oraz możliwością wygrania dodatkowej premii pieniężnej. To kolejna seria tego typu obligacji - tłumaczy cytowany w komunikacie MF wiceminister finansów Piotr Nowak.

Dodał, że poprzednia emisja z czerwca 2018 r. cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wysoka sprzedaż obligacji przełożyła się na wielkość puli - do wygrania było 41 tys. 107 premii o łącznej wartości 1 mln 480 tys. zł.

Emisja kolejnej już serii instrumentów premiowych jest więc odpowiedzią na duże zainteresowanie tego typu obligacjami i stanowi uatrakcyjnienie oferty dla nabywców indywidualnych. Ma również na celu zwiększenie skali oszczędności i promocję wszystkich skarbowych obligacji oszczędnościowych spośród naszej oferty - wyjaśnił wiceminister.

MF zaznacza, że im większa liczba nabytych obligacji tym większa szansa na wygranie premii. Minimalna liczba premii przewidzianych do wylosowania wynosi 1.111 szt. Liczba nagród i wartość puli premii rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży. Pula premii ostatecznie ustalona zostanie po zakończeniu sprzedaży - zgodnie ze wzorem określonym w liście emisyjnym - poinformowano.

Losowanie przeprowadzone zostanie 19 marca 2020 r., a jego wyniki w postaci wylosowanych numerów obligacji wraz z przypadającymi na te obligacje premiami, będą umieszczone w serwisie obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania. Dodatkowo agent emisji poinformuje nabywców o wygranej za pośrednictwem SMS-a i poczty elektronicznej.

MF zaznacza, że każdy kupi obligacje premiowe ma zagwarantowany zysk w postaci odsetek. Ministerstwo podkreśla, że obligacje premiowe można też nabyć poprzez zamianę. Cena zakupu obligacji w drodze zamiany jest niższa i wynosi 99,90 zł. „Oznacza to, że dla dotychczasowych posiadaczy obligacji, którzy zdecydują się kontynuować oszczędzanie poprzez zakup obligacji premiowych, możliwy jest do zrealizowania dodatkowy zysk” - tłumaczy MF.

W razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania posiadacz obligacji premiowych może skorzystać z opcji przedterminowego ich wykupu. Jest to możliwość wycofania wpłaconych pieniędzy w dowolnej wysokości (można zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę w wysokości 40 gr za każdą sztukę obligacji. Przedterminowego wykupu można dokonać już po 7 dniach od zakupu i najpóźniej do 17 marca 2020 roku. Obligacje wykupione przed terminem, nie biorą jednak udziału w losowaniu premii.

Po upływie 10 miesięcy od dnia zakupu, nabywca otrzyma całą wpłaconą kwotę powiększoną o należne odsetki oraz dodatkową premię w przypadku jej wygrania. Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a jedynie podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji - informuje ministerstwo.

Ponadto MF podało, że w czerwcu będzie dostępna standardowa oferta obligacji oszczędnościowych. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20 proc. dla 3-latek, 2,40 proc. dla 4-latek oraz 2,70 proc. dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane są odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania. Zastrzeżono, że oprocentowanie tych obligacji ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla tych papierów wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50 proc.

PAP, mw