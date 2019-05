PKN Orlen nadal zainteresowany Ruchem

PKN Orlen podtrzymuje deklaracje zaangażowania w przejęcie i restrukturyzację spółki Ruch - poinformował koncern. Wcześniej sąd odmówił zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami. Ruch zapowiada zażalenie, Orlen określa decyzję jako „niezrozumiałą”.

Jak poinformował PKN Orlen, projekt przejęcia Ruchu wpisuje się w strategiczne założenia biznesowe spółki, zakładające dynamiczny rozwój segmentu detalicznego.

Przejęcie przez PKN Orlen i wdrożenie planu restrukturyzacji pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku. Projekt ma uzasadnienie biznesowe, jest również istotny z punktu widzenia wielu naszych klientów, którzy powinni mieć jak najszerszy dostęp do informacji, co zapewnia im m.in. spółka Ruch poprzez kolportaż prasy - poinformowała rzecznik koncernu Joanna Zakrzewska. - Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie jest dla nas niezrozumiałe. Dlatego mając na uwadze, że postanowienie Sądu nie jest prawomocne, mamy nadzieję, że w toku dalszego postępowania dojdzie do zatwierdzenia układów co pozwoli nam realizować zamierzone plany - dodała.

Warszawski sąd restrukturyzacyjny, odmawiając w środę zatwierdzenia układów Ruchu z wierzycielami, podzielił m.in. zastrzeżenia jednego z wierzycieli, który podnosił, że nie uwzględniono wniosku o powołanie rady wierzycieli. Mimo braku rady doszło do głosowania propozycji układowych przez zgromadzenie wierzycieli.

Według sądu zignorowanie wniosku wierzycieli decydujących o umorzeniu własnych wierzytelności, o powołanie rady przed zgromadzeniem wierzycieli naruszało ich prawa. Sąd podkreślił, że prawo restrukturyzacyjne ma na celu wzmocnienie praw wierzycieli, a organem ich reprezentującym jest właśnie rada wierzycieli.

Inne uwzględnione zastrzeżenie dotyczyło braku możliwości zapoznania się wierzycieli z aktami sprawy przed zgromadzeniem wierzycieli. Doprowadziło do tego, że nie byli oni świadomi aktualnej oferty inwestora - PKN Orlen, ostatecznych propozycji układowych oraz nie znali aktualnego spisu wierzycieli - ocenił sąd.

Postanowienia nie są prawomocne, stronom postępowania przysługuje od nich zażalenie. Ruch czeka na pisemne postanowienie sądu i - ponieważ się z nim nie zgadza - zamierza zaskarżyć je do sądu drugiej instancji - powiedział rzecznik Ruchu Wojciech Paczyński.

Ruch złożył w sierpniu 2018 roku wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. W kwietniu Alior Bank, PKN Orlen i PZU zawarły porozumienie w sprawie warunków transakcji dotyczącej przejęcia Ruchu, zakładające, że bank przejmie 100 proc. akcji Ruchu, a następnie sprzeda je PKN Orlen.

W połowie kwietnia tego roku wierzyciele Ruchu objęci przyspieszonymi postępowaniami układowymi zgodzili się na częściową redukcję swoich wierzytelności. Niektórzy wierzyciele zakwestionowali jednak propozycje zawarcia układu, składając do nich zastrzeżenia.

Pierwsze przyspieszone postępowanie układowe (PPU1) Ruchu obejmuje największych wierzycieli, których łączna wysokość należności głównej wynosi co najmniej 1 mln zł, z kolei PPU2 obejmuje mniejszych wierzycieli, którym Ruch zalega powyżej 100 tys. zł.

Wierzyciele objęci PPU1 zgodzili się na umorzenie 85 proc. wierzytelności, natomiast w PPU2 umorzeniu podlegać ma 50 proc. wierzytelności.

Postanowienia układów Ruchu miały podlegać zatwierdzeniu przez Sąd Rejonowy w Warszawie.

Alior Bank zamierza przejąć akcje w sposób uzgodniony z PKN Orlen, przy czym do przejęcia miałoby dojść po prawomocnym zatwierdzeniu układu w ramach przyspieszonych postępowań układowych Ruchu.

Zakup akcji przez PKN Orlen miałby nastąpić po spełnieniu się szeregu warunków przewidzianych w porozumieniu, m.in.: prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruchu, uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK.

Sieć Ruchu składa się z 1,8 tys. punktów zapewniających roczny obrót w wysokości około 870 mln zł. Kolportaż Ruchu dociera do ok. 20 tys. punktów i generuje roczny obrót o wartości ok. 500 mln zł. Spółka posiada 13 centrów logistycznych i jeden magazyn centralny.

PAP, MS