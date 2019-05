Szydło: Rekonstrukcja rządu nie będzie głęboka

Będą nowe osoby kierujące resortami, a także wiceministrowie, którzy zastąpią tych, którzy odchodzą do europarlamentu; być może jeszcze nastąpi jakaś zmiana, ale nie będzie to znacząca liczba osób - powiedziała wicepremier Beata Szydło.

Na początku przyszłego tygodnia, sądzę, że zmiany nastąpią. To wynika m.in. z tego, że osoby, które otrzymały mandaty do europarlamentu do końca przyszłego tygodnia muszą zrezygnować ze swoich funkcji, co naturalnie wiąże się z tym, że muszą przyjść następcy, którzy będą kierowali resortami - powiedziała wicepremier w porannych Sygnałach Dnia w radiowej Jedynce. - Ponieważ kilku wiceministrów odchodzi do pracy do Parlamentu Europejskiego, jest rzeczą naturalną, że w przyszłym tygodniu, raczej ze wskazaniem na początek tygodnia, ta rekonstrukcja zostanie przeprowadzona - dodała.