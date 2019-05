Kwieciński liczy na 4,6-proc. wzrost PKB

Jeśli w gospodarce światowej i europejskiej nie będziemy mieli do czynienia z nieoczekiwanymi turbulencjami, wzrost PKB w Polsce za cały rok może osiągnąć nawet 4,5 - 4,6 proc. - ocenił w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że PKB w I kwartale 2019 r. wzrósł o 4,7 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 4,9 proc. rdr w IV kwartale 2018 r. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że wzrost PKB w I kwartale rdr PKB wzrósł o 4,6 proc.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił w komentarzu, że spośród GUS, dwie zasługują na szczególną uwagę. Chodzi o wzrost PKB oraz inwestycje.

Odnosząc się do wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale br. podkreślił, że jest on wyższy od szacunków GUS sprzed kliku tygodni i lepszy od oczekiwań analityków.

Kwieciński wymienił tu m.in. Santander Bank Polska, który zakłada, że wzrost PKB wyniesie 4,3 proc. (poprzednia prognoza 4,1 proc.), mBank do 5,0 proc. (było 4,6 proc.), PKO BP do 4,6 proc. (było 4,2 proc.) czy Pekao 4,0 proc. (było 3,5 proc.).

Kwieciński dodał, że tempo wzrostu inwestycji w pierwszym kwartale br. i duży wkład inwestycji we wzrost PKB (około 1,6 p.p.).

Wzrost inwestycji o 12,6 proc. rok do roku to najlepszy wynik od 4 lat, co oznacza, że inwestycje nie tylko rosły szybciej niż rok temu, ale też przyspieszają, jeśli weźmiemy pod uwagę poprzedni kwartał, kiedy to tempo wzrostu wyniosło solidne 8,2 proc. Jeśli te dobre wzrosty w poszczególnych kwartałach przerodzą się w trend, a moim zdaniem dwucyfrowy wzrost w kolejnym kwartale jest możliwy, to będziemy mogli powiedzieć, że nasza gospodarka stoi na dwóch mocnych nogach - podażowej i popytowej. Wysoki wzrost inwestycji w pierwszym kwartale zapowiadały już dane sprzed kilku dni o wzroście inwestycji w firmach na poziomie 21,7 proc. - ocenił minister.