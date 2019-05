Prezydent załatwia gaz i ropę z Azerbejdżanu

Wierzę, że w przyszłości zarówno gaz, jak i ropa naftowa będą płynęły także i do Polski z Azerbejdżanu czy też przez Azerbejdżan - mówił w piątek w Baku prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem.

Andrzej Duda rozpoczął w piątek przed południem oficjalną wizytę w stolicy Azerbejdżanu; najpierw rozmawiał „w cztery oczy” z azerskim przywódcą, następnie odbyły się rozmowy delegacji. Prezydentowi podczas wizyty towarzyszy m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Podpisane zostały porozumienia dotyczące współpracy resortów rolnictwa Polski i Azerbejdżanu oraz współpracy w sprawach nasiennictwa i fitosanitarnych. Podpisano też porozumienie międzyrządowe o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych.

Po rozmowach obaj prezydenci wygłosili oświadczania dla mediów. Andrzej Duda wyraził nadzieję na rozwój współpracy na rzecz powołania do życia i rozbudowy klastra polskich firm w strefie wolnocłowej portu Baku-Ałat.

Podkreślił, że rozmowa dotyczyła też współpracy w zakresie energii, a także korytarza transportowego Południe-Zachód (Iran - Kaukaz - Ukraina - Polska) oraz trasy transkaspijskiej (Chiny - Kazachstan - Kaukaz - Ukraina - Polska).

Wpisują się one w szeroki kontekst połączeń o charakterze gospodarczym i transportowym, o jakie zabiega dziś UE. My zabiegamy o to także jako członek Unii Europejskiej. Wierzę w to, że będziemy w stanie włączać się w te procesy i w przyszłości zarówno gaz, jak i ropa naftowa będą płynęły tymi nowymi rozwiązaniami transportowymi także i do Polski z Azerbejdżanu czy też przez Azerbejdżan w tej części, w której rozwijane są korytarze transportowe, które stanowią czy będą stanowiły element chińskiego projektu +Jednego Pasa, Jednego Szlaku - powiedział Andrzej Duda.