UOKiK: Przejęcie BillBird ogranicza konkurencję

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności kontroli nad BillBird - podał Urząd. Dodał, że w tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnił w poniedziałek w komunikacie, że transakcja została zgłoszona do Urzędu na początku lutego br. Jej uczestnicy oferują doładowania do telefonów komórkowych (tzw. pre-paid), doładowania do energetycznych liczników przedpłaconych oraz obsługują różnego rodzaju transakcje płatnicze.

Analiza wniosku wykazała, że łączne udziały uczestników koncentracji na jednym z rynków przekraczają próg 40 proc. Może to oznaczać powstanie pozycji dominującej oraz istotnego ograniczenia konkurencji, dlatego w tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku - wyjaśnił UOKiK.

Urząd zaznaczył, że rozpoczęcie drugiego etapu postępowania nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka w przyszłości zostanie wydana. Prezes UOKiK może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia.

PAP, MS