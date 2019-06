EKF: Starzenie się społeczeństwa jest groźne

Sprawnie funkcjonującą gospodarkę można porównać do systemu naczyń połączonych. Taki system zawsze będzie dążył do równowagi - napisała w liście do uczestników Europejskiego Kongresu Finansowego Minister Finansów Teresa Czerwińska.

Minister wskazała w liście na wagę prowadzenia zrównoważonej polityki gospodarczej. Tylko taka polityka zaprowadzi dobrobyt społeczeństwa w długim okresie.

Ocena nadmiernych nierównowag prowadzona przez KE wskazuje, iż Polska należy do najbardziej zrównoważonych w tym zakresie państw - napisała w liście minister i dodała, iż w najbliższych latach trend ten ma szansę się utrzymać, właśnie dzięki rozsądnym działaniom podejmowanym na niwie ekonomicznym.

Gospodarka staje się coraz bardziej globalna toteż należy podejmować odpowiednie decyzje, choćby zapewnienie przestrzeni fiskalnej.

W liście dodano, iż przewidywania długookresowe także pozwalają na zachowanie optymizmu względem polskiego wzrostu PKB.

Największym zagrożeniem dla Polski jest postępujące starzenie się społeczeństwa - stanowi to ogromne wyzwanie ale i szansę na znalezienie rozwiązań aktywizujących zawodowo.

Wspieramy też zmiany motywujące inwestycje - wskazała minister odnosząc się do postępującej reformy podatkowej. Reformy, która ma być prosta, przejrzysta i zrozumiała. Dodała, iż także działania w zakresie R&D są traktowane przychylnie przez Ministerstwo Finansów.

Europejski Kongres Finansowy odbywa się w Sopocie w dniach 3-5 czerwca.