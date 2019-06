Luka VAT spada, ale mogło być lepiej

Luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się w ub.r. do 12,5% potencjalnych wpływów z 15,4% rok wcześniej, wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów.

Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2018 r. luka podatkowa uległa istotnemu ograniczeniu z 15,4% potencjalnych wpływów w 2017 r. do 12,5% w 2018 r., w porównaniu do luki na poziomie 24-25% w latach 2012-2015” - czytamy w „Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

W 2018 r. dochody z podatku od towarów i usług wyniosły 174 947 071 tys. zł i były wyższe o 8 947 071 tys. zł od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Oznacza to wykonanie prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w ustawie budżetowej na 2018 r. na poziomie 105,4%. W porównaniu do 2017 r. dochody z podatku VAT były wyższe o 18 145 860 tys. zł, tj. o 11,6% nominalnie i o 9,8% realnie. Relacja omawianych wpływów do PKB wyniosła 8,3% i w stosunku do relacji zanotowanej w 2017 r. zwiększyła się o 0,4 pkt proc., podano też w dokumencie.

(ISBnews)SzSz