Rostowski tłumaczy spadek wpływów VAT kryzysem

Były minister finansów Jacek Rostowski ocenił, że spadek wpływów z tytułu podatku VAT o 18 mld zł w urzędach celnych w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. był wynikiem „drugiego kryzysu” w Europie.

Przewodniczący komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała pytał b. ministra finansów Jacka Rostowskiego o to, czy monitorował spadek wpływów z tytułu podatku VAT w urzędach celnych, po zniesieniu w 2011 r. obowiązku składania przez importerów zabezpieczeń.

Jest załamanie w roku 2009 - to było załamanie związane z kryzysem światowym i ze spadkiem obrotów w handlu zagranicznym, później to rośnie i się odbudowuje i jak w roku 2011 zostały wprowadzone te zmiany, te zwolnienia ze składania zabezpieczeń, to rozpoczyna się spadek i łącznie z tego szczytu - 29 mld zł wpływów - spadamy do 11 mld zł wpływów w urzędach celnych - podkreślił Horała.