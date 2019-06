Orlen przystąpił do „Aktywni Plus”. Kto następny?

Potwierdziły się oczekiwania co do przyłączenia Orlenu do programu włączającego osoby niepełnosprawne na rynek pracy. W programie tym biorą już udział Poczta Polska i Grupa Energa. Marlena Malęga, prezes PFRON w ramach którego prowadzony jest projekt „Aktywni Plus” liczy na kolejnych partnerów biznesowych.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisana została deklaracja o współpracy PFRON z Grupa Kapitałową Orlen. Patronat nad inicjatywą objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Z satysfakcją i dumą witamy PKN ORLEN w gronie przedsiębiorstw szczególnie przyjaznych osobom niepełnosprawnym i ich zatrudnieniu – podkreślał Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Faktycznie ogłoszona dzisiaj przez resort pracy szacowna stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja tego roku 5,4 proc. i była o 0,7 proc. niższa niż rok temu. O pracowników zabiegają dziś wszystkie sektory gospodarki na wielu stanowiskach pracy, dlatego aktywizacja grup do tej pory pomijanych przez biznes jest bardzo cenną inicjatywą.

Prezes Marlena Malęga podkreśla, że zatrudniania osób niepełnosprawnych niesie korzyści dla wszystkich uczestników rynku pracy, czyli pracodawców i pracowników. Całkowity budżet PFRON na ten rok wynosi 5,5 mld zł, z czego większość, bo ponad 3,3 mld. przeznaczonych jest w tym roku dla pracodawców, którzy oferują pracę niepełnosprawnym na różnych stanowiskach. W Polsce ok. 2 mln. 900 tysięcy osób ma różnego rodzaju orzeczenia niepełnosprawności.

Założeniem programu „Praca-Integracja”, który wchodzi w skład całego programu „Aktywni Plus” jest podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne w dużych przedsiębiorstwach realizujących misję społecznej odpowiedzialności biznesu.

Poszukujemy nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami m.in. w administracji państwowej i w spółkach z udziałem Skarbu Państwa - podkreśla Marlena Malęga.

Z kolei Wiesław Protasewicz, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych, który podpisywał dekarcje o współpracy z PFRON zawracał uwagę na różne aspekty prowadzenia biznesu.

Biznes musi iść w parze z funkcjami społecznymi, dawać przykład. Dlatego staramy się likwidować bariery w każdym aspekcie naszej działalności. Jako największy operator blisko 1800 stacji paliw w Polsce dbamy o to, by nasze obiekty były dostępne dla wszystkich klientów. Zasadę dostępności i braku barier stosujemy również w naszym najbliższym otoczeniu. Dlatego zamierzamy sukcesywnie zwiększać zatrudnienie osób niepełnosprawnych w strukturach Grupy ORLEN. Dzisiejsza deklaracja jest jednym z kroków, które nas zbliżają do tego celu – zaznaczył wiceprezes Orlenu.

Środki finansowe w ramach programu „Praca-Integracja”, mogą być przeznaczone m.in. na rekrutację i rozpoznanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności czy uzyskanie przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardzo ważną rolę w przygotowaniu odpowiednich kandydatów odrywają organizacje pozarządowe, które ściśle współpracują w tym zakresie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.