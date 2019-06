Meksyk uniknie celnej gilotyny?

Jest postęp w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi na temat kryzysu migracyjnego i gróźb nałożenia ceł przez Waszyngton - poinformował w czwartek minister spraw zagranicznych Meksyku Marcelo Ebrard po spotkaniu w amerykańskim Departamencie Stanu.

„Po południu będziemy kontynuować rozmowy. Jeszcze nie skończyliśmy. Myślę, że posuwamy się naprzód” - powiedział Ebrard dziennikarzom w amerykańskiej stolicy. Dodał, że w czasie popołudniowych rozmów przedstawiciele obu państw będą omawiać różne poruszone już punkty.

Także w czwartek prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador wyraził nadzieję, że jeszcze tego dnia delegacji jego kraju uda się zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki której Waszyngton odstąpiłby od karnych ceł na meksykańskie towary.

Wcześniej w czwartek przedstawicielka Białego Domu Mercedes Schlapp mówiła w telewizji Fox News, że Meksykanie „nie robią wystarczająco”, by powstrzymać nielegalną migrację do Stanów Zjednoczonych.

„Zdaje się, że dojdzie do nałożenia ceł, ponieważ to, co Meksykanie obecnie proponują, po prostu nie jest wystarczające” - powiedziała Schlapp.