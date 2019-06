Mamy to! Będzie więcej żołnierzy USA w Polsce

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, została podpisana deklaracja o współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie wojskowej.

Deklaracja – jak wynika z informacji Kancelarii Prezydenta – zakłada utworzenie Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA w Polsce, utworzenie i wspólne wykorzystywanie przez Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych i Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Szkolenia Bojowego (CSB) w Drawsku Pomorskim oraz docelowo w kilku innych lokalizacjach w Polsce. Stany Zjednoczone zamierzają kontynuować wsparcie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w utworzeniu CSB przez zapewnienie obecności amerykańskich doradców.

Do tego deklaracja zakłada utworzenie w Polsce eskadry bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 Sił Powietrznych USA, przeznaczonych do działań wywiadowczych, zwiadowczych i rozpoznawczych. Stany Zjednoczone zamierzają udostępniać Polsce, stosownie do okoliczności, informacje uzyskane w wyniku działań tej eskadry w celu wspierania naszych założeń obronnych oraz utworzenie bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej w celu wspierania przemieszczenia się wojsk dla odbycia ćwiczeń lub na wypadek kryzysu.

Dodatkowo współpraca zakłada utworzenie grupy wsparcia na teatrze w celu zabezpieczenia obecnych i przyszłych Sił Zbrojnych USA w Polsce, utworzenie w Polsce zdolności sił specjalnych USA w celu wsparcia operacji powietrznych, lądowych i morskich oraz utworzenie infrastruktury wspierającej obecność w Polsce pancernej brygadowej grupy bojowej, lotniczej brygady bojowej oraz batalionu wsparcia logistycznego.

Jak wynika z deklaracji, obecnie w Polsce jest ok. 4,5 tys. członków personelu wojskowego. Ma on – wedle deklaracji – zostać zwiększony o dodatkowy 1 tys., ale prezydent Donald Trump mówił o 2 tysiącach żołnierzy, którzy do Polski zostaną przeniesieni z Niemiec.