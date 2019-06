Chcemy amerykańskiej technologii jądrowej

Sekretarz energii USA Rick Perry i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podpisali w środę w Waszyngtonie memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej - poinformowała polska ambasada w USA.

Memorandum podpisano przy okazji wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Jak poinformowała na twitterze polska ambasada w Waszyngtonie, dokument - (MoU - Memorandum of Understanding) to konkretny krok wprowadzający strategiczny dialog w dziedzinie energii między Polską a USA.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił w środę w Warszawie, że „jest spora wola Stanów Zjednoczonych, żeby współpracować z Polską w zakresie programu jądrowego”.

My w tej dziedzinie jesteśmy dosyć otwarci. Ja informowałem na spotkaniach ministrów energii o tym, że Polska poszukuje nie tylko technologii, ale i partnerów - dodał Tchórzewski w kontekście polskiego programu energetyki jądrowej.

Chcemy technologię wraz z partnerem, który by zechciał uczestniczyć do 49 proc. w takim przedsięwzięciu jądrowym, ale w przedsięwzięciu nie jednego bloku, tylko docelowym na 20 lat, w budowie od 6 do 9 bloków jądrowych - poinformował Tchórzewski. - Te rozmowy dotyczą szerszego grona, ale największe zainteresowanie w tej sprawie jest ze strony Stanów Zjednoczonych - dodał.