GAZETA BANKOWA: Przed debiutem PPK

Reforma Otwartych Funduszy Emerytalnych i pojawienie się Pracowniczych Planów Kapitałowych to będą wydarzenia niezwykłej wagi dla polskiego systemu emerytalnego, finansów publicznych i rynku kapitałowego. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy rozstrzygną się losy polskiej giełdy na kilka najbliższych lat, a są one w rękach przyszłych emerytów, firm finansowych i ustawodawcy – pisze w najnowszym wydaniu „Gazety Bankowej” Piotr Rosik

To już nieodwołalne: tak zwany II filar emerytalny (czyli Otwarte Fundusze Emerytalne, OFE) zostanie zlikwidowany począwszy od 2020 roku. Od lipca tego roku zaczynają działać natomiast Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). To oznacza, że system emerytalny w Polsce będzie się opierał na trzech filarach: ZUS (system obowiązkowy), indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) do których mogą płynąć pieniądze z OFE oraz pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Polacy muszą podjąć decyzję, czy większość środków z likwidowanych OFE (około 162 mld zł) pozostawić w IKE (wariant domyślny), ponosząc przy tym 15-procentową opłatę przekształceniową, czy też przekazać pieniądze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Każdy wariant ma zarówno zalety, jak i wady. Pieniądze w IKE – podobnie jak w PPK – mają być całkowicie prywatne (będą podlegać dziedziczeniu), a wypłata będzie zwolniona z podatku, ale wpłata podlega wspomnianej opłacie. Wariant ZUS cechuje się brakiem opłaty, ale wypłata środków będzie opodatkowana.

Od tego, który wariant Polacy wybiorą, zależy to, jak potoczą się dalsze losy polskiego rynku kapitałowego. Trzeba bowiem pamiętać, że jeśli więcej pieniędzy z OFE trafi do IKE, niż do ZUS, to będzie to dobre dla polskiej giełdy i polskich firm operujących na rynku finansowym.

Tak więc to, jak bardzo likwidacja OFE i pojawienie się PPK wpłyną na notowania akcji, zależy od wielu czynników: oczywiście – w dużej mierze – od decyzji Polaków (mowa tutaj o wyborze między wariantem ZUS a IKE oraz o popularności PPK), ale też od polityki inwestycyjnej firm finansowych i zachowania FRD (ZUS).

Ile na zmianach zarobi sektor finansowy

Nie da się ukryć, że polskie firmy finansowe liczą na to, że wygra wariant IKE. To będzie oznaczało, że do nowo powstałych funduszy popłyną grube miliardy, od których będzie można pobierać opłatę za zarządzanie. – Na proponowanych zmianach mogą zarobić przede wszystkim instytucje finansowe mające doświadczenie w obsłudze funduszy emerytalnych, czyli towarzystwa funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwa emerytalne. Są to zarówno firmy prywatne, jak i państwowe. Nie przypuszczam, aby rynek został zdominowany przez jakiś duży podmiot z przeważającym kapitałem państwowym – uważa dr hab. Marek Szczepański, prof. Politechniki Poznańskiej.

Prof. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezes CFA Society Poland zwraca uwagę, że jeśli rzeczywiście odpływ z OFE będzie w przeważającej części do ZUS, a nie na IKE, to wpłynie to pozytywnie na te PTE, które wejdą do segmentu PPK. – Inne niż PTE instytucje finansowe, które znajdą się w programach PPK, też mogą istotnie skorzystać. Sądzę, że będą to generalnie duże podmioty – wskazuje prof. Jajuga.

Podobnie sprawę widzi Grzegorz Zatryb, dyrektor inwestycyjny ds. produktów dłużnych i alternatywnych w Skarbiec TFI. – Ton w ramach nowych IKE i PPK nadadzą jak zwykle duzi gracze. Decyzja PZU o nie pobieraniu opłat w PPK przez pierwszy rok pokazuje kierunek. PPK ma polityczny rodowód i nie zostało stworzone po to, aby nabić kiesę instytucjom finansowym, zwłaszcza po doświadczeniach z pierwszych lat OFE – uważa zarządzający Skarbiec TFI.

Reasumując, OFE zakończą z pewnością swój żywot i będzie to miało doniosłe znaczenie dla przyszłości GPW i polskiego rynku kapitałowego. A czy te historyczne zmiany będą miały efekt pozytywny, negatywny czy neutralny zależy od wielu czynników: od wyborów przyszłych emerytów, od polityki firm finansowych oraz od… ustawodawcy.

Piotr Rosik

