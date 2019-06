USA: Prezydent Duda obejrzał testy dronów

Technologie, które umożliwią dronom wykrywanie się nawzajem, komunikację i unikanie kolizji, i to w środku miasta, testują inżynierowie z USA przy udziale Polaków. Prezydent Andrzej Duda obejrzał takie manewry w sobotę w Reno w stanie Nevada.

Polska para prezydencka kontynuuje roboczą wizytę w Stanach Zjednoczonych. W sobotę Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda przebywają w Reno, w niedzielę i poniedziałek odwiedzą San Francisco.

Prezydent RP Andrzej Duda (5P) obserwuje pokaz testu polskiego drona MOSUPS, stworzonego przez konsorcjum, którego liderem jest warszawski Instytut Lotnictwa / autor: PAP/Radek Pietruszka

Testy dronów w terenie zurbanizowanym, które w Reno obejrzał prezydent, są częścią projektu NIAS-NASA-ILOT - największego amerykańsko-polskiego projektu testowania bezzałogowych statków powietrznych. Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Lotnictwa (ILOT) jest - jak poinformowano na stronie instytutu - jedyną zagraniczną instytucją zaproszoną do udziału w amerykańskich manewrach. W testach bierze udział m.in. dron opracowywany w ILOT.

Testy mają na celu wdrożenie nowych technologii umożliwiających jednoczesne poruszanie się po terenie zurbanizowanym większej liczby takich urządzeń w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców miasta czy ruchu powietrznego. Testowane technologie mają też zagwarantować, że maszyny te nie będą się ze sobą zderzały, będą się ze sobą komunikowały i współpracowały. Ważnym elementem jest też system bezpiecznego lądowania, nad którym pracują już Amerykanie.

Prezydent RP Andrzej Duda (P) obserwuje pokaz testu polskiego drona MOSUPS, stworzonego przez konsorcjum, którego liderem jest warszawski Instytut Lotnictwa / autor: PAP/Radek Pietruszka

Zanim drony rozpoczną pracę w warunkach miejskich, konieczne są testy; do takich testów zostali zaproszeni polscy inżynierowie. Na stronie ILOT poinformowano, że testy koordynuje jeden z ośrodków NASA - Centrum Badawcze im. Josepha Amesa (NASA Ames Research Center) we współpracy z Nevada Institute of Autonomous Systems (NIAS) oraz Federalną Administracją Lotnictwa (FAA). W testach biorą udział instytucje akademicko-naukowe oraz znaczące światowe firmy działające na rynku dronowym.

Andrzej Duda otworzy też w sobotę Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie. W Muzeum Sztuki w Reno prezydent odbierze akt gubernatora Nevady ustanawiający Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie.

Prezydent RP Andrzej Duda (L-w tle) podczas otwarcia Polskiego Tygodnia Biznesu i Innowacji w Reno / autor: PAP/Radek Pietruszka

W InNEVation Center w Reno prezydent spotka się ponadto z przedstawicielami start-upów biorącymi udział w Tygodniu Polskiego Biznesu w Nevadzie.

Z Reno Marzena Kozłowska (PAP), sek