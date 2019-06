Poroszenko: Będzie kara za zbrodnie

Ukaranie winnych zestrzelenia samolotu rejsu MH17 nad Donbasem w 2014 r. jest nieuniknione - oświadczył w środę były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. „Udowodnimy, że litera międzynarodowego prawa jest silniejsza od kuli rosyjskiego karabinu” - podkreślił.

Dowiedzenie prawdy w sądzie to długa sprawa, ale kara jest nieunikniona. Wraz z międzynarodowymi partnerami godnie przemierzymy tę drogę. Będzie to pierwszy międzynarodowy proces sądowy w celu pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności. Nie mam wątpliwości, że następne będą międzynarodowe trybunały nad Rosją za zbrodnie, popełnione na ukraińskim narodzie na Krymie i w Donbasie - napisał Poroszenko na Facebooku.