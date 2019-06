PERN inwestuje w bezpieczeństwo paliwowe

PERN ogłosił przetarg na zaprojektowanie drugiej nitki rewersyjnego rurociągu naftowego Odcinka Pomorskiego, tłoczącego na długości ponad 240 km surowiec na trasie Płock-Gdańsk-Płock. Spółka podkreśla, że inwestycja ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wcześniej PERN szacował koszt tej inwestycji na ok. 1 mld zł

Jak poinformował w piątek PERN, zgodnie z założeniami projektowany rurociąg surowcowy będzie przebiegać wzdłuż pierwszej nitki Odcinka Pomorskiego - magistrala będzie pracowała dwukierunkowo, niezależnie od pierwszej nitki.

„Według wstępnych szacunków parametry techniczne rurociągu pozwolą na przesył blisko 25 mln ton ropy rocznie. Realizacja inwestycji pozwoli na przekierowanie ropy naftowej w sytuacjach awaryjnych z jednego rurociągu do drugiego oraz da możliwość przesyłu surowca przez +połączone obie nitki+” - podkreślił PERN.

Spółka podała, iż ogłosiła „uruchomienie postępowania przetargowego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i koniecznych w tym zakresie opinii, uzgodnień i decyzji - z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - w tym pozwolenie na budowę oraz na zasadach prawa opcji pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją „II nitki Odcinka Pomorskiego”, jako etapu przygotowania inwestycji strategicznej„.

Przebieg planowanej nitki rurociągu rewersowego / autor: materiały prasowe PERN

„Budowa drugiej nitki rurociągu Odcinka Pomorskiego stanowi przedsięwzięcie o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę perspektywy stopniowego wzrostu importu ropy drogą morską, budowa drugiej nitki wpisuje się także w politykę dywersyfikacji zaopatrzenia Polski w ropę poprzez gdański Naftoport” - zaznaczył PERN.

Spółka wyjaśniła, iż ”tryb postępowania negocjacji z ogłoszeniem oznacza, że zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu„.

„O udzielenie zakupu będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy w szczególności posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia w realizacji zamówienia o podobnym do przedmiotu zakupu charakterze. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 10.07.2019 r.” - poinformował PERN.

Według spółki, budowa drugiej nitki ropociągu odcinka Pomorskiego wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi realizowana jest w oparciu o specustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz wynika z przyjętej przez radę Ministrów „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.

Igor Wasilewski, prezes PERN / autor: materiały prasowe PERN

W styczniu PERN poinformował, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zatwierdziło jej Wieloletni Plan Strategiczny do 2022 r., który przewiduje, iż nakłady inwestycyjne wyniosą tam w tym czasie 2,7 mld zł.

Główna część inwestycji PERN planowanych w ramach zaktualizowanej strategii, wpisana została do przyjętej w listopadzie 2017 r. „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Zgodnie z jej założeniami, PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić „wiodącą rolę” w składowaniu tego surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych.

Odcinek Pomorski ropociągu PERN o długości 236 km, przebiegający przez województwa: mazowieckie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, umożliwia rewersyjny transport ropy naftowej na trasie z bazy magazynowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem do bazy magazynowej w Gdańsku - oba obiekty należą do spółki - oraz w kierunku przeciwnym.

W marcu wiceprezes PERN Rafał Miland mówił PAP, iż spółka planuje budowę drugiej nitki rewersyjnego Odcinka Pomorskiego, co - jak podkreślał - „usprawni transport surowca w obu kierunkach, czyli z Gdańska do Płocka i odwrotnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami naszych klientów, którzy w coraz większym stopniu dywersyfikują źródła zaopatrywania się w ropę, w tym drogą morską„. Miland zwracał jednocześnie uwagę, że Odcinek Pomorski znajduje się obecnie na liście „Projektów wspólnego zainteresowania” (Projects of Energy Community Interest - PECI), czyli strategicznych przedsięwzięć dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej.

Wcześniej PERN szacował koszt tej inwestycji na ok. 1 mld zł.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

PAP, sek