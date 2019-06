Polska Wschodnia wciąż "goni" resztę kraju

Jakie inwestycje w Polsce Wschodniej miały dotąd miejsce? Jak rozwija się region w ostatnich czterech latach w porównaniu do lat ubiegłych? I jakie są główne wyzwania stojące przed regionem? O tym rozmawiali samorządowcy i eksperci podczas Forum Wizja rozwoju w Gdyni.

Czym realnie jest Polska Wschodnia? Zdaniem ekspertów uczestniczących w debacie Inwestycje w Polsce Wschodniej pojęcie to obejmuje pięć województw wschodniej części kraju, jednak gospodarka regionu promieniuje też na resztę kraju.

Choć z powodu historycznych zaszłości region Polski Wschodniej postrzegany był jako raczej zapóźniony względem reszty kraju, paneliści zgodnie uznali, iż obecnie mit ten jest fałszywy, choć przyznawali, że tzw. ściana wschodnia wciąż ma przed sobą do przezwyciężenia mnóstwo wyzwań.

Według Tomasza Buczyńskiego, dyrektora w Departamencie Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury najważniejsze jest rozwiązanie kwestii transportowych, bowiem to one najmocniej determinują rozwój regionu. ” Najważniejsze to dokończyć kolejne ciągi komunikacyjne, a także linie kolejowe, choćby numer 7” - mówił Buczyński i dodawał: „Największe zainteresowanie, gdy chodzi o transport, budzi Via Baltica ale też pamiętać należy o korytarzach towarowych, choćby o tzw. korytarzu bursztynowym. Innym istotnym czynnikiem jest program Kolej Plus. To ważny projekt, który jest w zaawansowanej fazie”.

Ale inwestycje to także ich finansowanie. O tym mówił z kolei Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, instytucji, która skutecznie finansuje rozmaite, realizowane na wschodzie projekty. ” Współpracujemy z dużymi firmami, choćby grupą Enea, która ma w regionie dwa duże podmioty” - mówił Cieszyński i dodawał: ” Współpracujemy też z grupą Azoty, w Puławach i Tarnowie. Tutaj chodzi nie tylko o inwestycje ale też możliwości restrukturyzacji.” Cieszyński wskazywał też na działalność BGK w zakresie dystrybucji środków UE i wspominał o dobrej współpracy między BGK a urzędami marszałkowskimi. „Udzieliliśmy wielu wsparć w tych województwach na kwotę 290 mln złotych. Na obecną perspektywę 2014-2020 przypada istna masa krytyczna wsparć - problem tego jakoby pieniędzy było za mało nie występuje” - podsumował Cieszyński.

Eksperci byli jednak zgodni, iż najważniejsza jest potrzeba wyeliminowania wykluczenia komunikacyjnego regionu. Pomocne w tym mają być nie tylko już realizowane inwestycje drogowe i kolejowe ale też projekty tak śmiałe, jak choćby realizowany właśnie przekop Mierzei Wiślanej i późniejsza budowa kanału czy konstrukcja trasy S16.

Polska Wschodnia wciąż „goni” resztę kraju, jednak dystans jaki dzieli ten region od pozostałych coraz bardziej się skraca. I choć specyfika regionu jest odmienna niż zachodnich części Polski także i ten obszar ma wielki potencjał, który w długiej perspektywie skutecznie wzmocni ekonomiczny potencjał całego kraju.