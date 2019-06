Składki na ZUS w 2020 mocno w górę

W przyszłym osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych łącznie prawie 1500 zł. Oznacza to, że składki wzrosną o prawie 10 proc. w stosunku do bieżącego roku.

Skąd tak duży wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, a więc składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej i na Fundusz Pracy?

Wynika to z faktu, że rząd przyjął założenia do projekty budżetu na przyszły rok. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że wartość miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na rok 2020 ma wynosić aż 5 227 zł. W tym roku jest to 4 765 zł.

A właśnie poziom tego prognozowanego wynagrodzenia decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w kolejnym roku. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest zawsze jako 60% tego przewidywanego wynagrodzenia. Tak duży wzrost wartości bazowej oznacza również wysoki wzrost składek ZUS na rok 2020.

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2020:

Składka emerytalna - 612,19 zł (wzrost o 54,11 zł w porównaniu z rokiem 2019 r.)

Składka rentowa - 250,90 zł (wzrost o 22,18 zł)

Składka chorobowa - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

Składka wypadkowa - 52,37 zł (wzrost o 4,62 zł)

Składka na Fundusz Pracy - 76,84 zł (wzrost o 6,79 zł)

Pełne składki na ubezpieczenie społeczne na ZUS na rok 2020 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 1069,14 zł wobec 974,65 zł w roku 2019. Oznacza to o 9,7% w stosunku do roku 2019.

Te wyliczenia nie obejmują składki zdrowotnej – jest ona kalkulowana w inny sposób. Wskaźniki zostaną podane na początku następnego roku.

Kierując się zmianami wysokości składek zdrowotnych w innych latach – można przyjąć, że wzrośnie ona do poziomu 375 zł.

Jeśli weźmiemy pod uwagę sumę składki zdrowotnej i składek na ubezpieczenie społeczne, to, łączna wartość składek ZUS w 2020 roku wyniesie ok. 1445 zł miesięcznie, czyli prawie 130 zł więcej niż jest to obecnie.