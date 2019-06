Pekao wypłaci 6,60 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Banku Pekao S.A. zdecydowali w środę, że bank przeznaczy na wypłatę dywidendy 1,73 mld zł, czyli 75 proc. jednostkowego zysku netto za 2018 rok, co daje 6,60 zł na akcję.

Wliczając wypłatę za 2018 rok Pekao wypłaciło akcjonariuszom w ciągu ostatniej dekady łącznie 20 mld zł – najwięcej w polskim sektorze bankowym i planuje pozostać w następnych latach jednym z banków o najwyższej stopie wypłaty dywidendy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

Wypłata dywidendy za zeszły rok na poziomie 75 proc. jednostkowego zysku to maksymalny możliwy do wypłaty poziom uwzględniający rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące polityki dywidendowej. Dzień dywidendy jest ustalony na 10 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 30 lipca 2019 r. Ostatnim dniem kiedy inwestorzy mogą nabyć akcje Pekao z prawem do dywidendy za rok 2018 jest 8 lipca 2019 r.

Jesteśmy i pozostaniemy spółką o wysokim profilu dywidendowym, jednocześnie oferując inwestorom ekspozycję na dynamiczny wzrost biznesu wsparty konserwatywnym podejściem w zarządzaniu ryzykiem i silną pozycją kapitałową. Biorąc pod uwagę ostatnie 3 lata, już po zmianach właścicielskich – dywidendy z zysków za 2016, 2017 i 2018 rok – nasze wypłaty dla akcjonariuszy przekroczą łącznie 6 mld zł. To zdecydowanie więcej niż jakikolwiek bank w Polsce – podkreślił Michał Krupiński, prezes Pekao.

Biorąc po uwagę całkowity zwrot z inwestycji (TSR – total shareholder return) uwzględniający zarówno zmianę notowań akcji, jak i wpływy z dywidend, w ciągu ostatnich dwóch lat TSR akcji Pekao zachowywał się o blisko 20 proc. lepiej niż indeks 50 największych banków w Europie i o ponad 5 proc. lepiej niż indeks największych banków rynków wschodzących.