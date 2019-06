"Kupię używany ciągnik" - to nie takie proste

Polski przemysł nie słynie z produkcji samochodów użytkowych czy sprzętu ciężkiego. Jeżeli chodzi o maszyny rolnicze – tutaj podaż nowych, krajowych urządzeń również jest ograniczona. Polscy przedsiębiorcy i rolnicy korzystają zatem przede wszystkim ze sprzętu wyprodukowanego zagranicą. Pytanie – w jaki sposób nabywają tego rodzaju urządzenia? Jeżeli kupują sprzęt używany – jak i skąd go sprowadzają?

Firmy, w zależności od wielkości, obrotów, liczby zatrudnionych pracowników i ogólnego potencjału, w różny sposób budują swój park maszyn. Największe przedsiębiorstwa, realizujące duże inwestycje najczęściej posiadają swój sprzęt, który kupują lub leasingują, dostosowując park maszynowy do inwestycji, które obecnie realizują. Część przedsiębiorstw funkcjonuje w innym modelu biznesowym wynajmując maszyny i urządzenia, natomiast mniejsze firmy i wykonawcy indywidualni, jak również mniejsi rolnicy najczęściej decydują się za zakup maszyn używanych.

Maszyny używane – czy to się opłaca?

Zakup używanego sprzętu ciężkiego czy rolniczego jest wyzwaniem dla kupującego. Ponieważ nowe urządzenia i pojazdy są drogie, taka inwestycja musi się jak najszybciej zwrócić. Maszyny pracują intensywnie przez cały okres użytkowania w bardzo trudnych warunkach, często przerzucane z jednej budowy na drugą.

Jaka jest „uczciwa cena” za sprzęt, który nas interesuje? Na to najistotniejsze pytanie dla wszystkich kupujących trudno znaleźć odpowiedź.

Od czasu wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej formalności związane z importem towarów zostały znacznie uproszczone. Dotyczy to także maszyn ciężkich.

Import używanego sprzętu ciężkiego i rolniczego w Polsce jest na wysokim poziomie. Według danych firmy Tradus, w 2018 r. polscy przedsiębiorcy sprowadzili do kraju maszyny o wartości ok. 625 mln euro.

Polski rynek jest specyficzny. Z jednej strony stanowi on tranzyt z zachodu do krajów wschodnich, z drugiej, wewnętrznie jest bardzo silny i chłonny. W firmie Tradus skupiamy się na zapewnieniu polskim klientom łatwego dotarcia do sprzedawców z krajów zachodnich, takich jak Niemcy i Holandia – zapewnia Joost Goedhart.