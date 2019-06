Przełomowa umowa pomiędzy biznesem a nauką

Podpisanie umowy o współpracy badawczej i naukowej pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, KGHM Polska Miedź oraz PGE Polską Grupą Energetyczną to przykład realnego współdziałania świata nauki i biznesu.

Umowę w środę w Warszawie na UKSW podpisywali prezesi obu spółek: Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź i Henryk Baranowski, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna oraz rektor UKSW, ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Na uroczystość podpisania umowy przybył też Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

W skład konsorcjum naukowego oprócz uniwersytetu wchodzą też Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali powołanie multidyscyplinarnego centrum badawczego opracowującego rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego. Dzięki funduszom powstanie w praktyce nowy kampus uniwersytecki.

Głównym celem powołania konsorcjum jest ścisła współpraca pomiędzy nowoczesnym biznesem, a nauką, którą zapewnić ma wsparcie w innowacyjnych przedsięwzięciach m.in. poprzez dobór odpowiednich kadr i rozwiązań technologicznych.

Zarówno rektor uczelni ks. prof. Stanisław Dziekoński jak i ks. prof. Stanisław Dziekoński jak i prof. Marek Niezgódka, dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW podkreślali, że chodzi o wieloletni okres współdziałania w ramach uzupełniających się przedsięwzięć.

Podkreślił też, że projekt pomoże grupie w rozwiązywaniu realnych potrzeb biznesowych: „jest nam potrzebny” – dodał.

Z kolei prezes KGHM zwracał uwagę na opłacalność podpisania umowy o współpracy naukowej dla obu stron: biznesu i nauki.

Na pytanie portalu wgospdarce.pl – na ile i w jaki sposób spółki wspierające finansowo naukę będą też chciały korzystać z zasobów kadrowych ośrodków, z którymi współdziałają odpowiedzieli prezesi PGE i KGHM.

Natomiast prezes KGHM zwrócił uwagę na pewne stałe procesy kadrowe:

Współpracujemy z rożnymi uczelniami oprócz UKSW, także z uczelniami na Dolnym Śląsku, a także AGH. Wykorzystujemy studentów do realnej pracy, dajemy im pewien szlif zawodowy - robimy to regularnie i w sposób systemowy – bo potrzebujemy najlepszych inżynierów, specjalistów, informatyków. To jest element naszej systemowej pracy. Natomiast w wypadku tej współpracy potwierdzam to, co powiedziała prezes Henryk Baranowski, chodzi tu o nasze wyspecjalizowane, konkretne potrzeby, definiowane również przez naszą kadrę inżynierską - widzimy obszar zaawansowanej współpracy naukowej i badawczej. I to jest treść tego porozumienia – skomentował.