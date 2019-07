e-PIT to hit

Możliwość składania przez internet deklaracji podatkowych (PIT) jest zdecydowanie najpopularniejszą e-usługą oferowaną przez administrację, zna ją 83 proc. zbadanych internautów - informuje w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

Ministerstwo zwraca uwagę na rosnącą popularność profilu zaufanego (PZ), który umożliwia korzystanie z e-usług administracji. Wskazano, że tylko jednego dania, w poniedziałek 24 czerwca br. Polacy wysłali online 2102 pism do urzędów, złożyli przez internet niemal 554 wniosków o nowy dowód osobisty, 95 razy zgłosili online utratę dowodu tożsamości, 225 razy skorzystali z e-usługi meldunkowej, zgłosili (także bez wizyty w urzędzie) narodziny niemal 200 maluchów i założyli ponad 6400 profili zaufanych. Według MC początek tygodnia to ulubiony czas na załatwianie spraw urzędowych przez internet.

Każdy kto ma profil zaufany ma też swój urząd na wyciągnięcie ręki, otwarty 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Z miesiąca na miesiąc widać, że Polacy coraz bardziej doceniają i wykorzystują ten sposób kontaktu z urzędnikami - mówi cytowany w komunikacie minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Tylko przez pierwszych pięć miesięcy tego roku Polacy założyli niemal 1 150 000 profili zaufanych. To prawie 3 razy więcej, niż liczba właścicieli PZ w 2016 r. Wtedy korzystało z niego ok. 400 tysięcy osób, z czego w większości byli to urzędnicy. Do końca 2017 r. założyło go ponad 1,3 miliona osób. Ilu właścicieli profilu zaufanego mamy obecnie? Niemal 3 800 000 - poinformował Zagórski.